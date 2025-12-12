Electricité : Ecojoko peut piloter le chauffe-eau et la charge de votre voiture électrique !

Ecojoko va piloter vos chauffe-eau !

• Du surplus solaire disponible,

• Du tarif d’électricité,

• Et des prévisions météo.

• Le chauffe-eau fonctionne au moment où l’électricité est la moins chère,

• L’autoconsommation est priorisée,

• L’achat d’électricité au tarif fournisseur est limité au strict nécessaire

On en dit quoi ?



En pratique, Ecojoko utilise un système similaire aux connecteurs pour le courant de nuit pour y brancher vos appareils. En revanche, toute l'intelligence reste propriétaire et à la discrétion du fabricant. Je me méfie toujours un peu de ces IA qui prétendent tout calculer à votre place, mais Ecojoko est un produit français, qui s'est montré très pertinent en matière d'IA durant nos tests et qui connait bien le marché, les abonnements et les contraintes spécifiques à l'Europe.

Prix et disponibilité

C'est quoi Ecojoko ?

jours rouge

Comment ça marche, ecojoko ?

• Un afficheur de votre consommation électrique en temps réel, à placer où vous voulez dans la maison.

• Un capteur, à placer au niveau du tableau électrique

- un accessoire à placer directement sur le disjoncteur principal (+ précis)

- une clef Linky (plus simple mais un peu moins précise)