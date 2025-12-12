Electricité : Ecojoko peut piloter le chauffe-eau et la charge de votre voiture électrique !
Par Didier Pulicani - Publié le
Vous ne connaissez pas ecojoko ? Ce produit français, déjà écoulé à plus de 80 000 exemplaires, que nous avons testé lors du lancement de notre série EcoTech, est pourtant l'une de nos plus grandes recommandations en matière d'objet connecté intelligent pour la maison ! Si vous ne savez pas quoi offrir à Noël à vos parents ou vos (grands) enfants, voilà un vrai cadeau utile !
A l'occasion du salon EnerGaïa de Montpellier, la société française présente un système permettant le pilotage intelligent de nombreux appareils à forte consommation du foyer.
Grâce à un contacteur intelligent, Ecojoko permet de piloter automatiquement le chauffe-eau ou votre borne de recharge, en fonction :
Résultat :
La société française estime à 1 600€ d’économies par an grâce à l’optimisation complète des usages.
En pratique, Ecojoko utilise un système similaire aux connecteurs pour le courant de nuit pour y brancher vos appareils. En revanche, toute l'intelligence reste propriétaire et à la discrétion du fabricant. Je me méfie toujours un peu de ces IA qui prétendent tout calculer à votre place, mais Ecojoko est un produit français, qui s'est montré très pertinent en matière d'IA durant nos tests et qui connait bien le marché, les abonnements et les contraintes spécifiques à l'Europe.
Ce système sera uniquement disponible via des professionnels, le tarif officiel n'a pas été communiqué, mais il faudra sans doute compter quelques centaines d'euros pour l'installation.
En effet, l'appareil permet d'afficher la consommation réelle et en direct de sa maison ou de son appartement, une valeur (en Watts) qui correspond directement aux coûts facturés par votre fournisseur d'énergie. Par exemple, entre 0 et 100W, vous consommez peu, entre 200 et 500W, c'est un talon de consommation (Frigo, WiFi, VMC...) acceptable pour une petite maison, mais si la jauge indique plutôt 2000 ou 3000W, il faut vérifier qu'un appareil très gourmand (four, bouilloire) ne soit pas resté allumé en permanence.
Enfin, si votre Ecojoko affiche 7000 ou 10 000W, c'est certainement que votre chauffage est électrique, que quelqu'un fait de la cuisine ou que vous chargez votre voiture électrique ! Sinon, il faut sans doute mener l'enquête...
Couplé à de l'IA et une application mobile, ecojoko peut même calculer le détail de vos dépenses, en fonction des postes (chauffage, voiture électrique etc.)
Alors que les journées froides commencent à arriver et que les abonnés à EDF Tempo vont bientôt devoir faire attention aux fameux
Pour faire simple, ecojoko se décompose en deux parties :
Le capteur peut être choisi sous deux formes :
Ce boitier est très esthétique, il affiche avec une petite aiguille la consommation instantanée, une autre en bas pour les économies éventuelles et embarque aussi un écran pour plus de précisions. Ce dernier peut d'ailleurs afficher d'autres infos, comme les puissances maximales/moyennes, les économies réalisées, la surconsommation etc. au moyen de petits boutons situés sur la partie supérieure.
On peut également noter un capteur pour la température et l'humidité, des données qu'il est possible d'ajuster si la sonde n'est pas bien calibrée. Vous verrez que ces informations seront très utiles par la suite.
La troisième partie de l'Ecojoko est en fait logicielle ! L'application dédiée est en effet le point d'entrée de la lecture des données recueillies et une mine d'information -pour qui voudra les consulter.
Le programme offre la même interface que le récepteur, avec la petite aiguille et la puissance instantanée.
Mais le programme offre aussi d'autres menus, comme un historique précis de la consommation (minute par minute) qui permet d'avoir un aperçu inédit de son installation au cours des jours, semaines, mois et même de l'année !
J'utilise ce produit depuis plusieurs années déjà et c'est sans doute l'objet connecté le plus utile de la maison ! Il permet non seulement de repérer les principaux postes de dépenses électriques, mais surtout d'éviter les mauvaises surprises en gardant un oeil à sa consommation en direct.
Ecojoko va piloter vos chauffe-eau !
• Du surplus solaire disponible,
• Du tarif d’électricité,
• Et des prévisions météo.
• Le chauffe-eau fonctionne au moment où l’électricité est la moins chère,
• L’autoconsommation est priorisée,
• L’achat d’électricité au tarif fournisseur est limité au strict nécessaire
On en dit quoi ?
Prix et disponibilité
C'est quoi Ecojoko ?
jours rouge, le fabricant a récemment décidé de rajouter le tarif heures pleines / heures creuses (dont Tempo), sur l'afficheur.
Comment ça marche, ecojoko ?
• Un afficheur de votre consommation électrique en temps réel, à placer où vous voulez dans la maison.
• Un capteur, à placer au niveau du tableau électrique
Le capteur peut être choisi sous deux formes :
- un accessoire à placer directement sur le disjoncteur principal (+ précis)
- une clef Linky (plus simple mais un peu moins précise)
