Batteries solaires : Zendure dévoile les SolarFlow 2400 AC+, 2400 Pro et 1600 AC+ ! (+ code promo)
Par Didier Pulicani - Publié le
HEMS, ces systèmes plug&play d'accumulateurs capables de gérer une installation solaire et la redistribution du courant dans la maison.
Basé à Shenzen, le constructeur a profité du nouvel an chinois pour dévoiler à la presse sa nouvelle gamme de batteries, avec un nouveau design, de l'IA et une offre logicielle toujours plus complète.
Nous étions d'ailleurs sur place pour découvrir en avant-première ces futurs best-sellers.
SolarFlow 2400 Pro : le flagship !
Nouveau design, et donc, nouvelles batteries, le SolarFlow 2400 Pro constitue le nouveau haut-de-gamme Zendure, avec un appareil puissant et ultra complet.
Avec une puissance bidirectionnelle AC de 2400W, il peut combler la consommation d'un four, d'un chauffage et de nombreux appareils électriques très gourmands. A noter qu'en cas de coupure de courant, on peut encore sortir 2400W par la prise électrique classique.
En entrée, il accepte 3000Wc, soit environ 6 panneaux, mais il peut aussi cumuler 1800W de charge en AC (si vous avez d'autres panneaux solaires dans la maison par exemple).
Chaque module grimpe à 2,4kWh, et l'on peut empiler jusqu'à 16,8kWh, soit l'équivalent d'un Tesla PowerWall dans son salon ! L'intérêt est aussi de pouvoir acheter les modules petit à petit, fonction de son budget ou de ses besoins.
Le tarif est de 1199€ en France (onduleur + batterie) et dégressif pour les modules supplémentaires.
MAC4E5, vous bénéficiez encore de 5% supplémentaires sur les offres avec panneaux solaires !
SolarFlow 2400 AC+ : si vous avez déjà des panneaux
La gamme SolarFlow 2400 AC+ est assez similaire, mais se destine plutôt à ceux qui ont déjà des panneaux et des onduleurs sur le toit ou dans le jardin.
Ces batteries ne se rechargent qu'en AC (sur la prise électrique) avec une puissance bidirectionnelle de 2400W également, ainsi qu'une sortie AC en cas de coupure de courant.
On retrouve ensuite les mêmes modules (2,4kWh) et la capacité maximale de 16,8 kWh que sur la version Pro.
Le tarif est de 959€ en France (onduleur + batterie) et dégressif pour les modules supplémentaires.
MAC4E5, vous bénéficiez encore de 5% supplémentaires sur les offres avec panneaux solaires !
SolarFlow 1600 AC+ : pour débuter
Enfin, la gamme SolarFlow 1600 AC+ est plus abordable mais aussi moins puissante, elle de destine surtout à ceux qui ont déjà une petite installation solaire, et qui veulent tester le stockage sans se ruiner.
La puissance bi-directionnelle est limitée à 1400W, voire 1600 si vous avez plusieurs batteries et on peut aussi sortir les 1600W sur prise hors-réseau en cas de coupure.
Les modules ne font que 2kWh (1,92 exactement) et la capacité totale avec empilement sera de 11,52 kWh, soit un peu moins que la 2400. A l'inverse, le boitier est un peu plus compact.
Le tarif est de 719€ en France (onduleur + batterie) et dégressif pour les modules supplémentaires.
MAC4E5, vous bénéficiez encore de 5% supplémentaires !
Zenki & ZenGuard, IA & sécurité
Tous les dispositifs présentés ci-dessous intègrent plusieurs nouveautés logicielles, et notamment Zenki, l'intelligence artificielle du constructeur.
Sous réserve de lui faire confiance et de renseigner ses différents abonnements, l'IA va gérer seule la charge/décharge en fonction des tarifs et des saisons. Mieux encore, elle peut se connecter à certains véhicules, comme Tesla, afin de déclencher la charge de la voiture aux moments opportuns.
Côté sécurité, Zendure met la barre très haut également, avec une certification IP65 et surtout, un système de BMS avancé qui gère au mieux la température de la batterie, mais aussi les risques : en cas de surchauffe, voire d'emballement thermique, un système d'aérosol va éviter au feu de progresser -très peu de marques proposent un tel dispositif.
Enfin, Zendure propose toujours une app ultra-complète, qui gère intégralement les systèmes domotiques (Shelly, panneaux solaires, batteries) et accepte d'ailleurs plusieurs systèmes de batteries Zendure, même de génération différente.
Prix et code promo
On en dit quoi ?
Zendure a toujours une belle longueur d'avance sur la concurrence, que ce soit sur le plan de design, de l'intégration logicielle ou des tarifs. Même si l'on pourrait regretter que le form-factor des batteries change à chaque nouvelle gamme, l'ensemble reste compatible dans un même logement, grâce au système de communication permettant de gérer chaque module comme un même ensemble. L'un des atouts de cette série, c'est évidemment la puissance de sortie, qui grimpe à 2400W, contre 800 à 1200W chez EcoFlow ou encore Anker pour ne citer qu'eux. Seul Marstek propose une telle puissance, mais comme nous l'avons vu, la partie logicielle est encore un peu limitée. Enfin, le système de gestion de la surchauffe figure parmi les plus avancés, avec ce système d'aérosol en cas d'incendie. Non vraiment, Zendure, c'est du sérieux.