Batteries solaires : Zendure dévoile les SolarFlow 2400 AC+, 2400 Pro et 1600 AC+ ! (+ code promo)

SolarFlow 2400 Pro : le flagship !

SolarFlow 2400 AC+ : si vous avez déjà des panneaux

SolarFlow 1600 AC+ : pour débuter

Zenki & ZenGuard, IA & sécurité

Prix et code promo



On en dit quoi ?







Zendure a toujours une belle longueur d'avance sur la concurrence, que ce soit sur le plan de design, de l'intégration logicielle ou des tarifs. Même si l'on pourrait regretter que le form-factor des batteries change à chaque nouvelle gamme, l'ensemble reste compatible dans un même logement, grâce au système de communication permettant de gérer chaque module comme un même ensemble. L'un des atouts de cette série, c'est évidemment la puissance de sortie, qui grimpe à 2400W, contre 800 à 1200W chez EcoFlow ou encore Anker pour ne citer qu'eux. Seul Marstek propose une telle puissance, mais . Même si l'on pourrait regretter que le form-factor des batteries change à chaque nouvelle gamme, l'ensemble reste compatible dans un même logement, grâce au système de communication permettant de gérer chaque module comme un même ensemble. L'un des atouts de cette série,chez EcoFlow ou encore Anker pour ne citer qu'eux. Seul Marstek propose une telle puissance, mais comme nous l'avons vu , la partie logicielle est encore un peu limitée. Enfin, le système de gestion de la surchauffe figure parmi les plus avancés, avec ce système d'aérosol en cas d'incendie. Non vraiment, Zendure, c'est du sérieux.

, il peut combler la consommation d'un four, d'un chauffage et de nombreux appareils électriques très gourmands. A noter qu'en cas de coupure de courant, on peut encore sortir 2400W par la prise électrique classique., mais il peut aussi cumuler 1800W de charge en AC (si vous avez d'autres panneaux solaires dans la maison par exemple).L'intérêt est aussi de pouvoir acheter les modules petit à petit, fonction de son budget ou de ses besoins.également, ainsi qu'une sortie AC en cas de coupure de courant.On retrouve ensuite les mêmes modules (2,4kWh) etLa puissance bi-directionnelle est limitée àet on peut aussi sortir les 1600W sur prise hors-réseau en cas de coupure., soit un peu moins que la 2400. A l'inverse, le boitier est un peu plus compact.Sous réserve de lui faire confiance et de renseigner ses différents abonnements,. Mieux encore, elle peut se connecter à certains véhicules, comme Tesla, afin de déclencher la charge de la voiture aux moments opportuns.Côté sécurité, Zendure met la barre très haut également, avec une: en cas de surchauffe, voire d'emballement thermique, un système d'aérosol va éviter au feu de progresser -très peu de marques proposent un tel dispositif.Enfin,(Shelly, panneaux solaires, batteries) et accepte d'ailleurs plusieurs systèmes de batteries Zendure, même de génération différente.Vous pouvez aussi les trouver sur Amazon :