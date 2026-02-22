Code promo Marstek Venue E 3.0 pour 1259€, la meilleure batterie solaire de 2026 !
Par Didier Pulicani - Publié le
C'est sans aucun doute le meilleur rapport qualité/prix/capacité, la Marstek Venue E 3.0 propose 5 kWh pour 1259€ !
Nous avons testé cette batterie il y a quelques semaines, et nous avons été bluffés par cet accumulateur qui propose une excellente capacité de stockage (5kWh), une bonne puissance de sotie (2500W) et un prix canon.
Il suffit d'entrer le code au moment de la validation du panier :
Cela fait plusieurs années que l'on teste ces batteries (solaires) qui permettent d'améliorer la rentabilité de ses panneaux... solaires.
Pour faire simple, la batterie va stocker l'énergie solaire en journée et la restituer le soir quand on rentre du travail et que l'on a besoin de se chauffer, de cuisiner etc. Elle joue le rôle de tampon entre production et consommation.
Pour améliorer la rentabilité, vous pouvez même les recharger en heures creuses et les décharger en heures pleines. La plupart prennent désormais en charge les tarifs des fournisseurs d'énergie européens, ce qui permet d'automatiser la charge/décharge.
La particularité de ces batteries dites plug&play, c'est qu'elles se branchent sur une simple prise électrique. Pour certaines, comme la Venue E 3.0, elles n'ont même pas forcément d'entrées solaires, ce qui permet de les placer où l'on souhaite dans son habitation.
Nous avons déjà testé plusieurs modèles, que ce soit EcoFlow Stream et PowerStream, Anker Solix Solarbank 2 et Solarbank 3, Zendure Hyper (et ses déclinaisons). Déjà bien implantés sur le marché, est-ce que Marstek a vraiment les armes pour rivaliser, notamment sur la partie logicielle ?
Nous avons testé cette batterie il y a quelques semaines, et nous avons été bluffés par cet accumulateur qui propose une excellente capacité de stockage (5kWh), une bonne puissance de sotie (2500W) et un prix canon.
Pour obtenir un tel tarif, soit 251€/kWh, il suffit d'entrer le code promo
Mac4Evervia le site ci-desous :
Il suffit d'entrer le code au moment de la validation du panier :
Notre avis sur la Marstek Venus E 3.0
Une batterie solaire de grande capacité à moindre coût ? A 1300€ pour 5 kWh, la Marstek Venue E 3.0 offre sans doute l'un des meilleurs rapport qualité/prix/capacité du marché.
Elle est surtout très puissante, avec 2500W en entrée/sortie, totalement plug&play et peut même agréger 3 modules, pour 15 kWh et 7,5 kW sur le tableau électrique.
Compatible Shelly, elle peut même activer la recharge nocturne pour améliorer la rentabilité. Quelques défauts toutefois, comme une app un peu simpliste, une réactivité assez lente pour déclencher la charge/décharge, mais cela se réglera probablement par mise à jour prochainement.
Elle est surtout très puissante, avec 2500W en entrée/sortie, totalement plug&play et peut même agréger 3 modules, pour 15 kWh et 7,5 kW sur le tableau électrique.
Compatible Shelly, elle peut même activer la recharge nocturne pour améliorer la rentabilité. Quelques défauts toutefois, comme une app un peu simpliste, une réactivité assez lente pour déclencher la charge/décharge, mais cela se réglera probablement par mise à jour prochainement.
C'est quoi une batterie solaire ?
Cela fait plusieurs années que l'on teste ces batteries (solaires) qui permettent d'améliorer la rentabilité de ses panneaux... solaires.
Pour faire simple, la batterie va stocker l'énergie solaire en journée et la restituer le soir quand on rentre du travail et que l'on a besoin de se chauffer, de cuisiner etc. Elle joue le rôle de tampon entre production et consommation.
Pour améliorer la rentabilité, vous pouvez même les recharger en heures creuses et les décharger en heures pleines. La plupart prennent désormais en charge les tarifs des fournisseurs d'énergie européens, ce qui permet d'automatiser la charge/décharge.
La particularité de ces batteries dites plug&play, c'est qu'elles se branchent sur une simple prise électrique. Pour certaines, comme la Venue E 3.0, elles n'ont même pas forcément d'entrées solaires, ce qui permet de les placer où l'on souhaite dans son habitation.
Nous avons déjà testé plusieurs modèles, que ce soit EcoFlow Stream et PowerStream, Anker Solix Solarbank 2 et Solarbank 3, Zendure Hyper (et ses déclinaisons). Déjà bien implantés sur le marché, est-ce que Marstek a vraiment les armes pour rivaliser, notamment sur la partie logicielle ?