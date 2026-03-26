Batteries solaires : la série SolarVault 3 de Jackery en précommande !

Nouveau design, nouvelle app

Jackery SolarVault 3 Pro, Max et Pro Max

• Chimie LFP

• Capacité 2,52kWh

• Extensible à 15,12 kWh

• Puissance CA bi-directionnelle de 1200W

• 4 entrées solaires de 4000W

• Chimie LFP

• Capacité 2,52kWh

• Extensible à 15,12 kWh

• Puissance CA bi-directionnelle de 2500W

• Pas d'entrée solaire

• Chimie LFP

• Capacité 2,52kWh

• Extensible à 15,12 kWh

• Puissance CA bi-directionnelle de 2500W

• 4 entrées solaires de 4000W

Smart Meters et app mobile

Prix et disponibilité

en fonction de vos besoins de puissance et de raccordements aux panneaux : SolarVault 3 Pro, Max et Pro Max. Avec une seule installation, on peut ainsi récupérer jusqu'à 4 800 kWh d'énergie solaire par an !Cette nouvelle génération apporte, et toujours un système d'empilement de modules.Le constructeur a opté pour, ce qui facilite le stockage à la maison tout en minimisant l'espace au sol. L'ensemble est étanche, on peut donc le placerMême si la chimie LFP est réputée très stable,en cas de départ de feu ou de surchauffe des cellules., soit parfaitement adaptées aux climats européens.Toutes embarquesAutre trouvaille, Jackery a développéCela évite de brancher un SmartMeter type Shelly, et l'ensemble devient vraiment plug&play.Enfin,. Elle est compatible HomeAssistant et peut désormais gérer les tarifs fluctuants des de 860 fournisseurs d'électricité en Europe., elle va ainsi optimiser la charge et la décharge, en fonction du prix, mais aussi de la météo par exemple.