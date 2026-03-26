Batteries solaires : la série SolarVault 3 de Jackery en précommande !
Par Didier Pulicani - Publié le
Jackery s'apprête à commercialiser sa nouvelle gamme de batteries solaires plug&play de la série SolarVault 3.
Jackery : le site officiel
S'installant sans électricien en 5mn et sans une simple prise électrique, la gamme SolarVault 3 s'articule en fait autour de trois déclinaisons en fonction de vos besoins de puissance et de raccordements aux panneaux : SolarVault 3 Pro, Max et Pro Max. Avec une seule installation, on peut ainsi récupérer jusqu'à 4 800 kWh d'énergie solaire par an !
Après avoir équipé les campeurs, les vans et les aventuriers, Jackery s'est donc lancé récemment en Europe dans des batteries de stockages pour la maison.
Cette nouvelle génération apporte un style bien plus travaillé, avec une façade laquée, un écran de contrôle, et toujours un système d'empilement de modules.
Le constructeur a opté pour des batteries placées à la verticale, , ce qui facilite le stockage à la maison tout en minimisant l'espace au sol. L'ensemble est étanche, on peut donc le placer au choix à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison.
Même si la chimie LFP est réputée très stable, ces batteries intègrent un système d'aérosol en cas de départ de feu ou de surchauffe des cellules.
Ultra-silencieuse (<30), les batteries sont certifiées IP65, elles peuvent être stockées à l'intérieur comme à l'extérieur, entre –20°C et 55°C, soit parfaitement adaptées aux climats européens.
La gamme s'articule donc autour d'un seul style, mais décliné en trois produits dont voici les spécifications :
Jackery SolarVault 3 Pro, l'entrée de gamme
Jackery SolarVault 3 Pro Max AC, le milieu de gamme
Jackery SolarVault 3 Pro Max, le haut de gamme
Toutes embarques du WiFi, de l'Ethernet, et une prise hors-réseau.
Jackery est évidemment compatible avec la plupart des SmartMeters du marché, et notamment l'européen Shelly.
Autre trouvaille, Jackery a développé une clef TIC pour le Linky, spécialement pour le marché français ! Cela évite de brancher un SmartMeter type Shelly, et l'ensemble devient vraiment plug&play.
Enfin, Jackery a retravaillé son app, qui se place ici au niveau des meilleurs en termes d'ergonomie, d'interface et de programmation. Elle est compatible HomeAssistant et peut désormais gérer les tarifs fluctuants des de 860 fournisseurs d'électricité en Europe. Grâce à une IA intégrée, elle va ainsi optimiser la charge et la décharge, en fonction du prix, mais aussi de la météo par exemple.
Ces nouvelles batteries arrivent en précommande aujourd'hui.
Jackery : le site officiel
S'installant sans électricien en 5mn et sans une simple prise électrique, la gamme SolarVault 3 s'articule en fait autour de trois déclinaisons en fonction de vos besoins de puissance et de raccordements aux panneaux : SolarVault 3 Pro, Max et Pro Max. Avec une seule installation, on peut ainsi récupérer jusqu'à 4 800 kWh d'énergie solaire par an !
Nouveau design, nouvelle app
Après avoir équipé les campeurs, les vans et les aventuriers, Jackery s'est donc lancé récemment en Europe dans des batteries de stockages pour la maison.
Cette nouvelle génération apporte un style bien plus travaillé, avec une façade laquée, un écran de contrôle, et toujours un système d'empilement de modules.
Le constructeur a opté pour des batteries placées à la verticale, , ce qui facilite le stockage à la maison tout en minimisant l'espace au sol. L'ensemble est étanche, on peut donc le placer au choix à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison.
Même si la chimie LFP est réputée très stable, ces batteries intègrent un système d'aérosol en cas de départ de feu ou de surchauffe des cellules.
Ultra-silencieuse (<30), les batteries sont certifiées IP65, elles peuvent être stockées à l'intérieur comme à l'extérieur, entre –20°C et 55°C, soit parfaitement adaptées aux climats européens.
Jackery SolarVault 3 Pro, Max et Pro Max
La gamme s'articule donc autour d'un seul style, mais décliné en trois produits dont voici les spécifications :
Jackery SolarVault 3 Pro, l'entrée de gamme
• Chimie LFP
• Capacité 2,52kWh
• Extensible à 15,12 kWh
• Puissance CA bi-directionnelle de 1200W
• 4 entrées solaires de 4000W
• Capacité 2,52kWh
• Extensible à 15,12 kWh
• Puissance CA bi-directionnelle de 1200W
• 4 entrées solaires de 4000W
Jackery SolarVault 3 Pro Max AC, le milieu de gamme
• Chimie LFP
• Capacité 2,52kWh
• Extensible à 15,12 kWh
• Puissance CA bi-directionnelle de 2500W
• Pas d'entrée solaire
• Capacité 2,52kWh
• Extensible à 15,12 kWh
• Puissance CA bi-directionnelle de 2500W
• Pas d'entrée solaire
Jackery SolarVault 3 Pro Max, le haut de gamme
• Chimie LFP
• Capacité 2,52kWh
• Extensible à 15,12 kWh
• Puissance CA bi-directionnelle de 2500W
• 4 entrées solaires de 4000W
• Capacité 2,52kWh
• Extensible à 15,12 kWh
• Puissance CA bi-directionnelle de 2500W
• 4 entrées solaires de 4000W
Toutes embarques du WiFi, de l'Ethernet, et une prise hors-réseau.
Smart Meters et app mobile
Jackery est évidemment compatible avec la plupart des SmartMeters du marché, et notamment l'européen Shelly.
Autre trouvaille, Jackery a développé une clef TIC pour le Linky, spécialement pour le marché français ! Cela évite de brancher un SmartMeter type Shelly, et l'ensemble devient vraiment plug&play.
Enfin, Jackery a retravaillé son app, qui se place ici au niveau des meilleurs en termes d'ergonomie, d'interface et de programmation. Elle est compatible HomeAssistant et peut désormais gérer les tarifs fluctuants des de 860 fournisseurs d'électricité en Europe. Grâce à une IA intégrée, elle va ainsi optimiser la charge et la décharge, en fonction du prix, mais aussi de la météo par exemple.
Prix et disponibilité
Ces nouvelles batteries arrivent en précommande aujourd'hui.
Les tarifs démarrent à 1089€ pour une SolarVault 3 Pro avec 2 panneaux solaires de 500W !
Pour les premiers acheteurs, des coupons de 50€ de réduction sont disponibles sur le site officiel :
Jackery : le site officiel
Pour les premiers acheteurs, des coupons de 50€ de réduction sont disponibles sur le site officiel :
Jackery : le site officiel