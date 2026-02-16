Shargeek 300 : la batterie externe qui charge à 300 watts avec un design qui claque

On en dit quoi ?



On est là sur un marché qui n'est pas un sujet de niche, nous sommes nombreux à utiliser au quotidien des batteries externes ultra-puissantes, et Sharge n'a visiblement pas envie de laisser Anker et Ugreen seuls sur ce créneau. 300 watts dans un format portable, avec en prime un design sympa, c'est quand même pas mal. Après, Kickstarter reste Kickstarter : on ne compte plus les projets livrés en retard. L'Anker Prime fait la même chose depuis des mois. Moins flashy, mais au moins elle existe.