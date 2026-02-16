Shargeek 300 : la batterie externe qui charge à 300 watts avec un design qui claque
Sharge lance la Shargeek 300 sur Kickstarter, une batterie externe de 24 000 mAh capable de délivrer jusqu'à 300 watts à travers quatre ports, dont deux USB-C à 140 W chacun. Assez pour recharger deux MacBook Pro en même temps. Le tout dans un boîtier en aluminium transparent avec écran couleur et éclairage RGB personnalisable. Le prix démarre à 149 dollars, avec des livraisons annoncées pour mai 2026.
La Shargeek 300 embarque deux ports USB-C compatibles Power Delivery 3.1, chacun capable de délivrer 140 watts. Branchez deux MacBook Pro et ils se rechargent simultanément à pleine puissance. Un port USB-A (grmbl) est là pour les accessoires, et un port DC réglable entre 25 et 140 watts permet d'alimenter un écran externe, un mini-PC ou même une console portable. La puissance combinée grimpe donc à 300 watts. Côté recharge, la batterie accepte jusqu'à 140 watts en entrée et passe de 0 à 100 % en environ 75 minutes. Avec ses 24 000 mAh (86,4 Wh), elle reste juste sous la limite autorisée en cabine d'avion.
Sharge mise sur le boîtier transparent depuis ses débuts, et la 300 n'y échappe pas. Le châssis en aluminium usiné CNC laisse apparaître les cellules de batterie à travers deux fenêtres, le tout entouré d'un bandeau LED RGB personnalisable. Un écran IPS couleur de 1,9 pouce affiche en temps réel la puissance en entrée et en sortie, la température interne, le nombre de cycles et même l'historique de charge. On peut aussi régler la tension du port DC directement depuis l'écran. Pour le gabarit, comptez environ 159 x 62 x 53 mm pour 750 grammes sur la balance.
La Shargeek 300 est disponible sur Kickstarter à 149 dollars pour les mille premiers acheteurs, puis 159 dollars. Le prix public est annoncé à 199 dollars. La page est ici. Les livraisons sont prévues pour mai 2026, si tout se passe bien. En face, l'Anker Prime propose une capacité un peu supérieure (26 250 mAh) pour le même niveau de puissance, mais sans port DC et avec un design beaucoup plus classique. Mais bon au moins l'Anker est déjà en vente.
On est là sur un marché qui n'est pas un sujet de niche, nous sommes nombreux à utiliser au quotidien des batteries externes ultra-puissantes, et Sharge n'a visiblement pas envie de laisser Anker et Ugreen seuls sur ce créneau. 300 watts dans un format portable, avec en prime un design sympa, c'est quand même pas mal. Après, Kickstarter reste Kickstarter : on ne compte plus les projets livrés en retard. L'Anker Prime fait la même chose depuis des mois. Moins flashy, mais au moins elle existe.
