DJI Power 1000 Mini : une batterie de 1 kWh qui tient dans un sac
Par Vincent Lautier - Publié le
DJI lance la Power 1000 Mini, une station électrique portable de 1 008 Wh qui fait la moitié du volume de la Power 1000 classique. Au programme, une recharge à 80% en 58 minutes, des câbles intégrés (USB-C rétractable, allume-cigare, MPPT solaire) et un mode onduleur qui bascule en 0,01 seconde en cas de coupure de courant. Comptez 579 euros.
La Power 1000 Mini reprend la capacité de 1 008 Wh de sa grande soeur, mais dans un format bien plus ramassé : 314 x 212 x 216 mm pour 11,5 kg. DJI a opté pour une forme cubique qui prend moins de place dans un coffre ou sous un bureau. Côté puissance, la station délivre 1 000 W en continu et peut alimenter des appareils jusqu'à 1 200 W via deux ports USB-A, deux prises secteur ou un port SDC. Pour donner une idée, DJI annonce 54 recharges de téléphone, 8 recharges de drone, 9 recharges de laptop, ou encore 7 heures de réfrigérateur.
C'est peut-être là où la Power 1000 Mini marque le plus de points. Branchée sur le secteur en mode rapide, elle atteint 80% en 58 minutes et 100% en 75 minutes. Le chargeur allume-cigare intégré de 400 W permet une recharge complète en roulant en 160 minutes. Pour le solaire, un module MPPT intégré de 400 W se connecte directement à des panneaux via un câble MC4 (vendu à part). Et puis il y a ce câble USB-C rétractable de 100 W qui sort directement du boîtier pour recharger un téléphone ou un laptop sans rien brancher en plus. DJI a aussi intégré un mode ASI (alimentation sans interruption) : en cas de panne de courant, la station prend le relais en moins d'un centième de seconde.
Côté batterie, DJI utilise des cellules LFP qui ont passé les tests de perforation par clou, avec une durée de vie annoncée à 4 000 cycles (80% de capacité conservée). Le boîtier est fabriqué en matériaux ignifugés, supporte une tonne de pression statique et fonctionne jusqu'à 5 000 m d'altitude. Un nouveau traitement d'encapsulation protège l'onduleur contre la pluie et les embruns. Côté logiciel, l'app DJI Home affiche la température en temps réel et permet de piloter les ports à distance. Et pour les pilotes de drones DJI, un câble SDC optionnel recharge une batterie Air 3 de 10 à 95% en 30 minutes.
À 579 euros, la DJI Power 1000 Mini se place dans la moyenne du marché pour une station 1 kWh. La vraie différence avec la concurrence (EcoFlow, Bluetti, Anker), c'est l'intégration dans l'écosystème DJI et ces câbles intégrés qui évitent de trimbaler un sac de chargeurs. Les 11,5 kg restent quand même un peu lourds pour du "portable", mais le format cubique aide à la manipulation. DJI propose une remise de 10 euros avec le code NEWPOWERMINI jusqu'au 3 mai sur le DJI Store et Amazon, c'est sur le papier un produit solide pour les vidéastes nomades et les campeurs exigeants.
Deux fois plus compacte, même capacité
La Power 1000 Mini reprend la capacité de 1 008 Wh de sa grande soeur, mais dans un format bien plus ramassé : 314 x 212 x 216 mm pour 11,5 kg. DJI a opté pour une forme cubique qui prend moins de place dans un coffre ou sous un bureau. Côté puissance, la station délivre 1 000 W en continu et peut alimenter des appareils jusqu'à 1 200 W via deux ports USB-A, deux prises secteur ou un port SDC. Pour donner une idée, DJI annonce 54 recharges de téléphone, 8 recharges de drone, 9 recharges de laptop, ou encore 7 heures de réfrigérateur.
Recharge rapide et câbles intégrés
C'est peut-être là où la Power 1000 Mini marque le plus de points. Branchée sur le secteur en mode rapide, elle atteint 80% en 58 minutes et 100% en 75 minutes. Le chargeur allume-cigare intégré de 400 W permet une recharge complète en roulant en 160 minutes. Pour le solaire, un module MPPT intégré de 400 W se connecte directement à des panneaux via un câble MC4 (vendu à part). Et puis il y a ce câble USB-C rétractable de 100 W qui sort directement du boîtier pour recharger un téléphone ou un laptop sans rien brancher en plus. DJI a aussi intégré un mode ASI (alimentation sans interruption) : en cas de panne de courant, la station prend le relais en moins d'un centième de seconde.
Sécurité et écosystème DJI
Côté batterie, DJI utilise des cellules LFP qui ont passé les tests de perforation par clou, avec une durée de vie annoncée à 4 000 cycles (80% de capacité conservée). Le boîtier est fabriqué en matériaux ignifugés, supporte une tonne de pression statique et fonctionne jusqu'à 5 000 m d'altitude. Un nouveau traitement d'encapsulation protège l'onduleur contre la pluie et les embruns. Côté logiciel, l'app DJI Home affiche la température en temps réel et permet de piloter les ports à distance. Et pour les pilotes de drones DJI, un câble SDC optionnel recharge une batterie Air 3 de 10 à 95% en 30 minutes.
On en dit quoi ?
À 579 euros, la DJI Power 1000 Mini se place dans la moyenne du marché pour une station 1 kWh. La vraie différence avec la concurrence (EcoFlow, Bluetti, Anker), c'est l'intégration dans l'écosystème DJI et ces câbles intégrés qui évitent de trimbaler un sac de chargeurs. Les 11,5 kg restent quand même un peu lourds pour du "portable", mais le format cubique aide à la manipulation. DJI propose une remise de 10 euros avec le code NEWPOWERMINI jusqu'au 3 mai sur le DJI Store et Amazon, c'est sur le papier un produit solide pour les vidéastes nomades et les campeurs exigeants.