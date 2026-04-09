Amflow PR et PX Carbon propulsés par les moteurs Avinox M2 avec de la techno de drone dedans
Par Jérémy FDIDA - Publié le
Amflow dévoile ses PR Carbon et PX Carbon, deux VTT électriques tout-suspendu équipés des nouveaux moteurs Avinox M2 et M2S développés par la branche vélo de DJI, avec jusqu'à 150 Nm de couple et 1 500 W en crête.
On connaît DJI pour ses drones. Moins pour ses vélos. Et pourtant, la marque chinoise finance Amflow, une startup qui conçoit à la fois des moteurs pour VTT électrique (sous la marque Avinox) et les vélos qui vont avec. Résultat d'une approche très tech dans un secteur historiquement dominé par les Allemands de Bosch et les Japonais de Shimano. Voici les nouveaux moteurs M2 et M2S, et deux vélos tout-suspendu, le PR Carbon et le PX Carbon, pour les accueillir.
L'Avinox M1 était déjà considéré comme l'un des meilleurs moteurs du marché avec 105 Nm et 1 000 W. Les M2 et M2S ne cherchent pas à lui succéder discrètement, ils font nettement mieux, à presque tous les niveaux (le presque étant quelques grammes).
Le M2 monte à 110 Nm et 1 100 W, avec un mode Boost à 125 Nm. Le M2S pousse à 130 Nm et 1 300 W, et jusqu'à 150 Nm et 1 500 W en Boost de 60 secondes (mais uniquement couplé à la nouvelle batterie FP700 et ses cellules 4680, comme celles qu'on trouve dans les Tesla récentes). Sans elle, le plafond est abaissé. Un détail qui compte au moment de configurer son vélo.
Pour situer : le Bosch CX Gen5, référence du marché, plafonne à 100 Nm et 750 W pour 2,8 kg. Le M2, moins puissant des deux Avinox, pèse 2,65 kg et le dépasse sur tous les plans.
La vraie rupture technologique est interne. Le M2S abandonne le traditionnel bobinage en fil rond pour un bobinage en fil plat. Une technique qui augmente la densité de puissance de 46 %, améliore la gestion thermique et porte le rendement à 84,5 %. Le M2, lui, conserve un fil rond optimisé pour un rendement de 83 %.
Les deux adoptent des engrenages hélicoïdaux à double engagement, ce qui se traduit par moins de bruit (donné pour 45 dB) et une résistance au pédalage réduite de 41 % moteur éteint (un élément clé lorsqu'on pédale sans assistance). Et pour ceux qui font des sorties boueuses sous la pluie, le M2S est certifié IP66 : il supporte le jet d'eau direct.
C'est l'angle qui vous parlera le plus (ou pas remqrquez). Le système Avinox intègre la compatibilité avec le réseau Localiser d'Apple. Le vélo se comporte comme un AirTag, mais le tracker est noyé dans l'électronique embarquée et non clipé sur le cadre. Impossible à repérer, impossible à retirer. Rien de nouveau sous le soleil, puisque cette technologie existe sur des trottinettes vendues 400 euros, certes, mais c'est toujours bon à prendre.
Côté navigation, le système permet d'importer des traces GPX, FIT, Komoot ou TCX depuis son iPhone et de les afficher virage par virage sur l'écran du vélo (positionné sur le tube horizontal donc pas facilement lisible), avec alertes sonores. Sans le téléphone dans la poche.
Un mode d'assistance piloté par la fréquence cardiaque (via Apple Watch ou ceinture) permet également d'ajuster l'aide moteur en fonction d'un objectif d'entraînement défini. Pour ceux qui s'entraînent avec des zones cardio, c'est une fonctionnalité qui n'existe pas encore sur les moteurs concurrents.
Autre nouveauté : Avinox propose enfin une batterie amovible (c'était une grosse faiblesse de l'ancienne version). La RS 800 (800 Wh, 4 kg) se glisse dans le tube diagonal, se verrouille par clé et se transporte avec une sangle. Elle peut être combinée à une batterie externe de 600 Wh pour atteindre 1 400 Wh au total (de quoi dépasser les 100 km de range selon le terrain).
La batterie intégrée FP700 (700 Wh, 3,18 kg) affiche quant à elle 220 Wh/kg, la densité la plus haute de la gamme. Avec le chargeur rapide, on monte à 80 % de recharge en 1h16.
Amflow décline ses PR (batterie amovible, 22 kg) et PX (batterie intégrée, 20 kg) en version standard et Pro :
Les cadres sont en carbone, la géométrie est ajustable sur 40 combinaisons (angle de direction, hauteur du boîtier de pédalier, longueur des bases), et les quatre modèles arrivent avec feux, porte-bidon, pompe haute pression et clé dynamométrique. La tige de selle télescopique, jusqu'à 230 mm de débattement.
Les Amflow ne sont pas les seuls à embarquer les nouveaux blocs Avinox. Mondraker, Megamo, Commencal, Pivot Cycles ont déjà suivi. La liste qui s'allonge compte tenu du succès de la jeune marque auprès des VTTistes.
On connaît DJI pour ses drones. Moins pour ses vélos. Et pourtant, la marque chinoise finance Amflow, une startup qui conçoit à la fois des moteurs pour VTT électrique (sous la marque Avinox) et les vélos qui vont avec. Résultat d'une approche très tech dans un secteur historiquement dominé par les Allemands de Bosch et les Japonais de Shimano. Voici les nouveaux moteurs M2 et M2S, et deux vélos tout-suspendu, le PR Carbon et le PX Carbon, pour les accueillir.
Des chiffres qui font mal aux concurrents
L'Avinox M1 était déjà considéré comme l'un des meilleurs moteurs du marché avec 105 Nm et 1 000 W. Les M2 et M2S ne cherchent pas à lui succéder discrètement, ils font nettement mieux, à presque tous les niveaux (le presque étant quelques grammes).
Le M2 monte à 110 Nm et 1 100 W, avec un mode Boost à 125 Nm. Le M2S pousse à 130 Nm et 1 300 W, et jusqu'à 150 Nm et 1 500 W en Boost de 60 secondes (mais uniquement couplé à la nouvelle batterie FP700 et ses cellules 4680, comme celles qu'on trouve dans les Tesla récentes). Sans elle, le plafond est abaissé. Un détail qui compte au moment de configurer son vélo.
Pour situer : le Bosch CX Gen5, référence du marché, plafonne à 100 Nm et 750 W pour 2,8 kg. Le M2, moins puissant des deux Avinox, pèse 2,65 kg et le dépasse sur tous les plans.
Le M2S a un bobinage de sportive
La vraie rupture technologique est interne. Le M2S abandonne le traditionnel bobinage en fil rond pour un bobinage en fil plat. Une technique qui augmente la densité de puissance de 46 %, améliore la gestion thermique et porte le rendement à 84,5 %. Le M2, lui, conserve un fil rond optimisé pour un rendement de 83 %.
Les deux adoptent des engrenages hélicoïdaux à double engagement, ce qui se traduit par moins de bruit (donné pour 45 dB) et une résistance au pédalage réduite de 41 % moteur éteint (un élément clé lorsqu'on pédale sans assistance). Et pour ceux qui font des sorties boueuses sous la pluie, le M2S est certifié IP66 : il supporte le jet d'eau direct.
Un AirTag qu'on ne peut pas retirer
C'est l'angle qui vous parlera le plus (ou pas remqrquez). Le système Avinox intègre la compatibilité avec le réseau Localiser d'Apple. Le vélo se comporte comme un AirTag, mais le tracker est noyé dans l'électronique embarquée et non clipé sur le cadre. Impossible à repérer, impossible à retirer. Rien de nouveau sous le soleil, puisque cette technologie existe sur des trottinettes vendues 400 euros, certes, mais c'est toujours bon à prendre.
Côté navigation, le système permet d'importer des traces GPX, FIT, Komoot ou TCX depuis son iPhone et de les afficher virage par virage sur l'écran du vélo (positionné sur le tube horizontal donc pas facilement lisible), avec alertes sonores. Sans le téléphone dans la poche.
Un mode d'assistance piloté par la fréquence cardiaque (via Apple Watch ou ceinture) permet également d'ajuster l'aide moteur en fonction d'un objectif d'entraînement défini. Pour ceux qui s'entraînent avec des zones cardio, c'est une fonctionnalité qui n'existe pas encore sur les moteurs concurrents.
Trois batteries, une amovible
Autre nouveauté : Avinox propose enfin une batterie amovible (c'était une grosse faiblesse de l'ancienne version). La RS 800 (800 Wh, 4 kg) se glisse dans le tube diagonal, se verrouille par clé et se transporte avec une sangle. Elle peut être combinée à une batterie externe de 600 Wh pour atteindre 1 400 Wh au total (de quoi dépasser les 100 km de range selon le terrain).
La batterie intégrée FP700 (700 Wh, 3,18 kg) affiche quant à elle 220 Wh/kg, la densité la plus haute de la gamme. Avec le chargeur rapide, on monte à 80 % de recharge en 1h16.
Quatre vélos, quatre prix
Amflow décline ses PR (batterie amovible, 22 kg) et PX (batterie intégrée, 20 kg) en version standard et Pro :
- PR Carbon : M2, batterie RS 800 Wh pour 4 500 €
- PR Carbon Pro : M2S, batterie RS 800 Wh, chargeur rapide pour 5 900 €
- PX Carbon : M2S, FP700 700 Wh pour 7 000 €
- PX Carbon Pro : M2S, FP700 Wh pour 10 000 €
Les cadres sont en carbone, la géométrie est ajustable sur 40 combinaisons (angle de direction, hauteur du boîtier de pédalier, longueur des bases), et les quatre modèles arrivent avec feux, porte-bidon, pompe haute pression et clé dynamométrique. La tige de selle télescopique, jusqu'à 230 mm de débattement.
Les Amflow ne sont pas les seuls à embarquer les nouveaux blocs Avinox. Mondraker, Megamo, Commencal, Pivot Cycles ont déjà suivi. La liste qui s'allonge compte tenu du succès de la jeune marque auprès des VTTistes.