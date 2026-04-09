Amflow PR et PX Carbon propulsés par les moteurs Avinox M2 avec de la techno de drone dedans

Des chiffres qui font mal aux concurrents

Le M2S a un bobinage de sportive

Un AirTag qu'on ne peut pas retirer

Trois batteries, une amovible

Quatre vélos, quatre prix

PR Carbon : M2, batterie RS 800 Wh pour 4 500 €

: M2, batterie RS 800 Wh pour PR Carbon Pro : M2S, batterie RS 800 Wh, chargeur rapide pour 5 900 €

: M2S, batterie RS 800 Wh, chargeur rapide pour PX Carbon : M2S, FP700 700 Wh pour 7 000 €

: M2S, FP700 700 Wh pour PX Carbon Pro : M2S, FP700 Wh pour 10 000 €

On connaît DJI pour ses drones. Moins pour ses vélos. Et pourtant, la marque chinoise finance. Résultat d'une approche très tech dans un secteur historiquement dominé par les Allemands de Bosch et les Japonais de Shimano.L'Avinox M1 était déjà considéré comme l'un des meilleurs moteurs du marché avec 105 Nm et 1 000 W. Les M2 et M2S ne cherchent pas à lui succéder discrètement,(le presque étant quelques grammes)., avec un(mais uniquement, comme celles qu'on trouve dans les Tesla récentes). Sans elle, le plafond est abaissé. Un détail qui compte au moment de configurer son vélo.Pour situer :La vraie rupture technologique est interne.. Une technique quiLes deux adoptent des engrenages hélicoïdaux à double engagement,(donné pour 45 dB) et(un élément clé lorsqu'on pédale sans assistance). Et pour ceux qui font des sorties boueuses sous la pluie,C'est l'angle qui vous parlera le plus (ou pas remqrquez). Le système. Le vélo se comporte comme un AirTag, mais le tracker est noyé dans l'électronique embarquée et non clipé sur le cadre.. Rien de nouveau sous le soleil, puisque cette technologie existe sur des trottinettes vendues 400 euros, certes, mais c'est toujours bon à prendre.(positionné sur le tube horizontal donc pas facilement lisible), avec alertes sonores. Sans le téléphone dans la poche.(via Apple Watch ou ceinture) permet également. Pour ceux qui s'entraînent avec des zones cardio, c'est une fonctionnalité qui n'existe pas encore sur les moteurs concurrents.Autre nouveauté :(c'était une grosse faiblesse de l'ancienne version).se glisse dans le tube diagonal, se verrouille par clé et se transporte avec une sangle.(de quoi dépasser les 100 km de range selon le terrain).affiche quant à elle 220 Wh/kg, la densité la plus haute de la gamme.Amflow décline ses PR (batterie amovible, 22 kg) et PX (batterie intégrée, 20 kg) en version standard et Pro :, la géométrie est ajustable sur(angle de direction, hauteur du boîtier de pédalier, longueur des bases), et les quatre modèles arrivent avec feux, porte-bidon, pompe haute pression et clé dynamométrique., jusqu'àLes Amflow ne sont pas les seuls à embarquer les nouveaux blocs Avinox. Mondraker, Megamo, Commencal, Pivot Cycles ont déjà suivi. La liste qui s'allonge compte tenu du succès de la jeune marque auprès des VTTistes.