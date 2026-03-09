DJI va payer 30 000 dollars au bidouilleur qui a piraté 7 000 aspirateurs robots
Vous vous souvenez de Sammy Azdoufal, ce Français qui avait pris le contrôle de 7 000 aspirateurs DJI Romo dans 24 pays en voulant piloter le sien avec une manette PS5 ? Caméras, micros et plans des maisons, tout était accessible. DJI a fini par le récompenser avec 30 000 dollars.
C'est une bonne chose qu'un accord ait été trouvé et que DJI se mobilise pour corriger ce genre de failles. Après il faut garder en tête que ce genre de problème peut arriver chez tous les fabricants, mais ce sont souvent les marques les plus médiatisées qui sont victimes aussi de la sur-médiatisation de leurs failles, c'est bien normal. Les DJI Romo restent de très bons produits, et DJI semble consciente de l'importance de corriger toutes les failles potentielles, donc c'est un bon point pour eux.
récompenséun chercheur en sécurité, mais refuse pour le moment de le nommer publiquement. C'est un changement de ton par rapport à 2017 : à l'époque, DJI avait proposé la même somme au chercheur Kevin Finisterre pour une faille dans ses drones, avant de lui envoyer un contrat jugé impossible à signer par ses avocats, puis de le menacer via la loi américaine sur la fraude informatique. Finisterre avait préféré renoncer à l'argent et publier toute l'histoire. Cette fois ça s'est visiblement mieux passé.
dans un délai d'un mois.
deux chercheurs en sécurité indépendantspour avoir trouvé le même souci. Le billet laisse entendre que tout est réglé, ce qui ne colle pas tout à fait avec le mois de délai annoncé pour les correctifs restants. DJI met aussi en avant les certifications ETSI, EU et UL de son aspirateur.
C'est une bonne chose qu'un accord ait été trouvé et que DJI se mobilise pour corriger ce genre de failles. Après il faut garder en tête que ce genre de problème peut arriver chez tous les fabricants, mais ce sont souvent les marques les plus médiatisées qui sont victimes aussi de la sur-médiatisation de leurs failles, c'est bien normal. Les DJI Romo restent de très bons produits, et DJI semble consciente de l'importance de corriger toutes les failles potentielles, donc c'est un bon point pour eux.