DJI va payer 30 000 dollars au bidouilleur qui a piraté 7 000 aspirateurs robots

On en dit quoi ?



C'est une bonne chose qu'un accord ait été trouvé et que DJI se mobilise pour corriger ce genre de failles. Après il faut garder en tête que ce genre de problème peut arriver chez tous les fabricants, mais ce sont souvent les marques les plus médiatisées qui sont victimes aussi de la sur-médiatisation de leurs failles, c'est bien normal. Les DJI Romo restent de très bons produits, et DJI semble consciente de l'importance de corriger toutes les failles potentielles, donc c'est un bon point pour eux.