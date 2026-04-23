Batterie solaire à prix canon : 8kWh dès 2000€ avec les Zendure SolarFlow 3000 et 4000 Mix AC+/Pro
Par Didier Pulicani - Publié le
Zendure ne comptait donc pas se laisser dépasser par Marstek et sa très populaire Venus E 3.0, et propose aujourd'hui de très grosses batteries solaires : les Zendure SolarFlow 3000 et Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+ et Mix Pro.
Zendure SolarFlow 3000 et 4000
Dans un format très vertical, elles se destinent à ceux qui ont déjà une bonne installation solaire, et qui aimeraient pouvoir stocker le surplus en journée. Ces batteries sont également capables de restituer de grandes puissances, jusqu'à 4kW dans une simple prise électrique !
Toutes ces batteries sont IP65 (−20 °C à 55 °C) et silencieuses (25 dB), elles peuvent donc être stockées dedans comme dehors.
La SolarFlow 3000 Mix AC+ est la moins chère, vendue 2039€TTC sur le site de Zendure, avec 8 kWh de capacité et une sortie à 3 kW.
C'est sans doute le meilleur plan pour ceux qui ont déjà une installation solaire existante et qui souhaitent charger la batterie depuis une simple prise intérieur ou extérieure. Le tarif est vraiment canon !
La SolarFlow 4000 Mix AC+ est un peu plus chère, à 2399€, mais propose une puissance de sortie supérieure, à 4kW. Attention, car avec un tel ampérage, il faut un circuit dédié, un différentiel et bien-sûr, du câblage adapté. Il permet de couvrir quasiment tous les appareils de la maison, y compris des plaques à induction ou même un four électrique. Il est même possible d'étendre la capacité à 50kWh, soit une batterie de voiture électrique !
Enfin, la SolarFlow 4000 Mix Pro est vendue 2870€, ce qui reste un tarif canon pour les spécifications : 8kWh de capacité et 4kW de puissance, mais surtout, 8 kW double MPPT ce qui permet d'avoir déjà une belle installation solaire !
Zendure frappe une nouvelle fois très fort et prouve que le pionnier des systèmes de batteries solaires plug&play (HEMS) a encore de la ressource, et ne compte pas se faire dépasser par la concurrence !
Le rapport qualité/prix est ici exceptionnel vu la capacité et les puissances d'injection. Ce système répond aux besoins de ceux qui veulent une grosse batterie robuste, mais modulaire, avec de bonnes puissances, peu importe s'ils sont déjà équipés en solaire.
Et pour les petits besoins, Zendure propose toujours sa petite batterie SolarFlow 800 Plus à moins de 500€...
Zendure SolarFlow 3000 et 4000
Dans un format très vertical, elles se destinent à ceux qui ont déjà une bonne installation solaire, et qui aimeraient pouvoir stocker le surplus en journée. Ces batteries sont également capables de restituer de grandes puissances, jusqu'à 4kW dans une simple prise électrique !
Toutes ces batteries sont IP65 (−20 °C à 55 °C) et silencieuses (25 dB), elles peuvent donc être stockées dedans comme dehors.
SolarFlow 3000 Mix AC+
La SolarFlow 3000 Mix AC+ est la moins chère, vendue 2039€TTC sur le site de Zendure, avec 8 kWh de capacité et une sortie à 3 kW.
C'est sans doute le meilleur plan pour ceux qui ont déjà une installation solaire existante et qui souhaitent charger la batterie depuis une simple prise intérieur ou extérieure. Le tarif est vraiment canon !
• 8 kWh de capacité
• Jusqu’à 3 kW AC en plug and play
• Conçu pour les systèmes solaires existants et pour un stockage AC plus simple à mettre en place
• 90 % de RTE
• 10 000 cycles à 70 % EOL SOH, 15 ans de durée de vie, garantie 10 ans
• Jusqu’à 3 kW AC en plug and play
• Conçu pour les systèmes solaires existants et pour un stockage AC plus simple à mettre en place
• 90 % de RTE
• 10 000 cycles à 70 % EOL SOH, 15 ans de durée de vie, garantie 10 ans
SolarFlow 4000 Mix AC+
La SolarFlow 4000 Mix AC+ est un peu plus chère, à 2399€, mais propose une puissance de sortie supérieure, à 4kW. Attention, car avec un tel ampérage, il faut un circuit dédié, un différentiel et bien-sûr, du câblage adapté. Il permet de couvrir quasiment tous les appareils de la maison, y compris des plaques à induction ou même un four électrique. Il est même possible d'étendre la capacité à 50kWh, soit une batterie de voiture électrique !
• 8 kWh de capacité, extensible jusqu’à 50 kWh
• 4 kW AC bidirectionnel
• Entrée dédiée à l’onduleur photovoltaïque couplé en AC pour faciliter l’ajout d’une batterie sur une installation solaire de toiture existante
• 90 % de RTE
• 10 000 cycles à 70 % EOL SOH, 15 ans de durée de vie, garantie 10 ans
• 4 kW AC bidirectionnel
• Entrée dédiée à l’onduleur photovoltaïque couplé en AC pour faciliter l’ajout d’une batterie sur une installation solaire de toiture existante
• 90 % de RTE
• 10 000 cycles à 70 % EOL SOH, 15 ans de durée de vie, garantie 10 ans
SolarFlow 4000 Mix Pro
Enfin, la SolarFlow 4000 Mix Pro est vendue 2870€, ce qui reste un tarif canon pour les spécifications : 8kWh de capacité et 4kW de puissance, mais surtout, 8 kW double MPPT ce qui permet d'avoir déjà une belle installation solaire !
• 8 kWh de capacité, extensible jusqu’à 50 kWh
• 4 kW AC bidirectionnel
• Jusqu’à 13 kW d’entrée solaire totale : 8 kW double MPPT + 5 kW via l’entrée dédiée à l’onduleur photovoltaïque couplé en AC
• 90 % de RTE
• 10 000 cycles à 70 % EOL SOH, 15 ans de durée de vie, garantie 10 ans
• 4 kW AC bidirectionnel
• Jusqu’à 13 kW d’entrée solaire totale : 8 kW double MPPT + 5 kW via l’entrée dédiée à l’onduleur photovoltaïque couplé en AC
• 90 % de RTE
• 10 000 cycles à 70 % EOL SOH, 15 ans de durée de vie, garantie 10 ans
On en dit quoi ?
Zendure frappe une nouvelle fois très fort et prouve que le pionnier des systèmes de batteries solaires plug&play (HEMS) a encore de la ressource, et ne compte pas se faire dépasser par la concurrence !
Le rapport qualité/prix est ici exceptionnel vu la capacité et les puissances d'injection. Ce système répond aux besoins de ceux qui veulent une grosse batterie robuste, mais modulaire, avec de bonnes puissances, peu importe s'ils sont déjà équipés en solaire.
Et pour les petits besoins, Zendure propose toujours sa petite batterie SolarFlow 800 Plus à moins de 500€...