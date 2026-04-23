Batterie solaire à prix canon : 8kWh dès 2000€ avec les Zendure SolarFlow 3000 et 4000 Mix AC+/Pro

SolarFlow 3000 Mix AC+

• 8 kWh de capacité

• Jusqu’à 3 kW AC en plug and play

• Conçu pour les systèmes solaires existants et pour un stockage AC plus simple à mettre en place

• 90 % de RTE

• 10 000 cycles à 70 % EOL SOH, 15 ans de durée de vie, garantie 10 ans

SolarFlow 4000 Mix AC+

• 8 kWh de capacité, extensible jusqu’à 50 kWh

• 4 kW AC bidirectionnel

• Entrée dédiée à l’onduleur photovoltaïque couplé en AC pour faciliter l’ajout d’une batterie sur une installation solaire de toiture existante

• 90 % de RTE

• 10 000 cycles à 70 % EOL SOH, 15 ans de durée de vie, garantie 10 ans

SolarFlow 4000 Mix Pro

• 8 kWh de capacité, extensible jusqu’à 50 kWh

• 4 kW AC bidirectionnel

• Jusqu’à 13 kW d’entrée solaire totale : 8 kW double MPPT + 5 kW via l’entrée dédiée à l’onduleur photovoltaïque couplé en AC

• 90 % de RTE

• 10 000 cycles à 70 % EOL SOH, 15 ans de durée de vie, garantie 10 ans

On en dit quoi ?



Zendure frappe une nouvelle fois très fort et prouve que le pionnier des systèmes de batteries solaires plug&play (HEMS) a encore de la ressource, et ne compte pas se faire dépasser par la concurrence !







Le rapport qualité/prix est ici exceptionnel vu la capacité et les puissances d'injection. Ce système répond aux besoins de ceux qui veulent une grosse batterie robuste, mais modulaire, avec de bonnes puissances, peu importe s'ils sont déjà équipés en solaire.



Et pour les petits besoins, Zendure propose toujours sa petite batterie , et ne compte pas se faire dépasser par la concurrence !vu la capacité et les puissances d'injection. Ce système répond aux besoins de ceux qui veulent une grosse batterie robuste, mais modulaire, avec de bonnes puissances, peu importe s'ils sont déjà équipés en solaire.Et pour les petits besoins, Zendure propose toujours sa petite batterie SolarFlow 800 Plus à moins de 500€ ...

Dans un format très vertical,. Ces batteries sont également capables de restituer de grandes puissances, jusqu'à 4kW dans une simple prise électrique !C'est sans douteet qui souhaitent charger la batterie depuis une simple prise intérieur ou extérieure. Le tarif est vraiment canon !. Attention, car avec un tel ampérage, il faut un circuit dédié, un différentiel et bien-sûr, du câblage adapté. Il permet deou même un four électrique. Il est même possible d'étendre la capacité à 50kWh, soit une batterie de voiture électrique !Enfin, lce qui permet d'avoir déjà une belle installation solaire !