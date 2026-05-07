Solaire et recharge électrique : Zendure veut tout piloter avec son PowerHub, façon Tesla PowerWall
Par Didier Pulicani - Publié le
Zendure a convié la presse en grandes pompes il y a quelques jours pour le lancement d'un produit un peu particulier, baptisé PowerHub.
Ce boitier, à faire installer par son électricien, veut tenter de piloter de façon intelligence les habitations avec installation solaire et également un véhicule électrique, façon Tesla PowerWall.
Le PowerHub n'est un produit plug&play -c'est une première chez la fabricant- et vient directement concurrencer les Tesla PowerWall et autres EcoFlow SmartHomePanel.
Zendure veut pallier l'absence de communication entre les installations solaires, le stockage, les bornes de recharge et les système de protection contre les coupures de courant. Quelque part, des boites comme Apple auraient déjà du se positionner sur cette nouvelle forme de maison connectée, axée sur la consommation électrique. Les enjeux sont immenses, car le fabricant qui prendra le contrôle de votre maison deviendra le hub de votre système d'énergie connecté.
Le PowerHub sera donc branché directement sur le tableau électrique et nécessitera l'intervention d'un professionnel et le passage (du moins en France) du consuel, ce qui rajoute des coûts supplémentaires. Dans l'hexagone, c'est Enescol qui a été choisi comme partenaire B2B.
Le PowerHub s'adresse donc à ceux qui ont déjà une grosse installation solaire, disons au moins 6-10 kWc sur le toit. Il faudra venir y brancher les onduleurs (la liste exacte des modèles compatibles n'est pas encore connue) sauf si les panneaux sont déjà sur des batteries type SolarFlow.
Côté stockage, il faudra venir connecter des batteries de type SolarFlow 4000 Mix Pro (8 kW d'entrée solaire), SolarFlow 4000 Mix AC+ ou SolarFlow 3000 Mix AC+, présentés récemment. Ces grosses batteries de maison de 6 à 8 kWh permettent de stocker une bonne partie du solaire en journée, et peuvent même bénéficier d'extensions de stockage (50 à 150kW en fonction des modules).
Pour la voiture électrique, il faudra soit investir dans une borne Zendure EVFlow AC ou venir brancher un modèle compatible via la prise CEE triphasé du boitier. On aurait pu espérer que la borne soit directement intégrée au hub, car il faudra quand-même un peu de câblage (et des travaux) si vous voulez placer la borne en extérieur et le boitier à l'intérieur. Vous économisez simplement un branchement au tableau électrique avec tout le système de différentiels et de protections dédiées.
Vous avez compris l'idée ? Le PowerHub sert donc de passe-plat entre les panneaux, les batteries et la voiture électrique, avec un mini-tableau intégré et de l'intelligence pour gérer le stockage, l'injection et la recharge des voitures.
L'intérêt de ce type de solution se trouve surtout dans la puissance d'injection, ici 12 kW, ce qui permet d'alimenter une maison complète, tout en chargeant un véhicule jusqu'à 22kW, ce qui est assez similaire aux solutions de Tesla.
Toutefois, on ne pourra pas réellement faire du V2H/V2G avec sa voiture, qui aurait pu servir de batterie supplémentaire. Si vous avez une R5 par exemple, il faudra toujours passer par le système de Renault/Mobilize, incompatible ici.
Dans certains pays, où les coupures sont courantes, la possibilité de prendre le relais en seulement 10ms peut s'avérer utile. Mais en Europe, sauf pour quelques rares tempêtes pouvant parfois durer plusieurs jours, pas sûr que l'argument suffise à motiver un tel achat.
Par ailleurs, la réglementation limite aussi la quantité de batteries à stocker dans une habitation au delà de 15 kWh (ce n'est pas un hasard si les solutions concurrente plafonnent souvent à 13 kWh, hors extension). Au delà, il faudra une pièce dédiée avec portes coupe-feu... autant vous dire qu'il faut être vraiment motivé (et aisé) pour envisager une telle installation.
Pour le moment, le prix n'a pas été communiqué et nous n'avons aucune estimation des frais d'installation, mais vous l'avez compris, il faudra être propriétaire, en villa et bien équipé en solaire.
Sur le papier, l'offre de Zendure est très pertinente : le fabricant passe d'un statut d'
Reste que la force de Zendure a toujours été d'être 100% plug&play : même en location, même en appartement, vous pouvez installer les batteries et les panneaux solaires du fabricant.
Pour les plus téméraires, Zendure va aussi devoir faire ses preuve en matière de gestionnaire globale de l'électricité de la maison : principal poste de dépense énergétique de la maison, il ne s'agirait pas de recharger les batteries au mauvais moment ou de stocker l'énergie solaire en heures creuses ! Reste que sur le plan logiciel, Zendure reste une référence sur le marché des HEMS.
Ce boitier, à faire installer par son électricien, veut tenter de piloter de façon intelligence les habitations avec installation solaire et également un véhicule électrique, façon Tesla PowerWall.
PowerHub : un gros boitier à faire installer
Le PowerHub n'est un produit plug&play -c'est une première chez la fabricant- et vient directement concurrencer les Tesla PowerWall et autres EcoFlow SmartHomePanel.
Zendure veut pallier l'absence de communication entre les installations solaires, le stockage, les bornes de recharge et les système de protection contre les coupures de courant. Quelque part, des boites comme Apple auraient déjà du se positionner sur cette nouvelle forme de maison connectée, axée sur la consommation électrique. Les enjeux sont immenses, car le fabricant qui prendra le contrôle de votre maison deviendra le hub de votre système d'énergie connecté.
Le PowerHub sera donc branché directement sur le tableau électrique et nécessitera l'intervention d'un professionnel et le passage (du moins en France) du consuel, ce qui rajoute des coûts supplémentaires. Dans l'hexagone, c'est Enescol qui a été choisi comme partenaire B2B.
Stocker et injecter intelligemment
Le PowerHub s'adresse donc à ceux qui ont déjà une grosse installation solaire, disons au moins 6-10 kWc sur le toit. Il faudra venir y brancher les onduleurs (la liste exacte des modèles compatibles n'est pas encore connue) sauf si les panneaux sont déjà sur des batteries type SolarFlow.
Côté stockage, il faudra venir connecter des batteries de type SolarFlow 4000 Mix Pro (8 kW d'entrée solaire), SolarFlow 4000 Mix AC+ ou SolarFlow 3000 Mix AC+, présentés récemment. Ces grosses batteries de maison de 6 à 8 kWh permettent de stocker une bonne partie du solaire en journée, et peuvent même bénéficier d'extensions de stockage (50 à 150kW en fonction des modules).
Pour la voiture électrique, il faudra soit investir dans une borne Zendure EVFlow AC ou venir brancher un modèle compatible via la prise CEE triphasé du boitier. On aurait pu espérer que la borne soit directement intégrée au hub, car il faudra quand-même un peu de câblage (et des travaux) si vous voulez placer la borne en extérieur et le boitier à l'intérieur. Vous économisez simplement un branchement au tableau électrique avec tout le système de différentiels et de protections dédiées.
Vous avez compris l'idée ? Le PowerHub sert donc de passe-plat entre les panneaux, les batteries et la voiture électrique, avec un mini-tableau intégré et de l'intelligence pour gérer le stockage, l'injection et la recharge des voitures.
Vraiment utile en France ?
L'intérêt de ce type de solution se trouve surtout dans la puissance d'injection, ici 12 kW, ce qui permet d'alimenter une maison complète, tout en chargeant un véhicule jusqu'à 22kW, ce qui est assez similaire aux solutions de Tesla.
Toutefois, on ne pourra pas réellement faire du V2H/V2G avec sa voiture, qui aurait pu servir de batterie supplémentaire. Si vous avez une R5 par exemple, il faudra toujours passer par le système de Renault/Mobilize, incompatible ici.
Dans certains pays, où les coupures sont courantes, la possibilité de prendre le relais en seulement 10ms peut s'avérer utile. Mais en Europe, sauf pour quelques rares tempêtes pouvant parfois durer plusieurs jours, pas sûr que l'argument suffise à motiver un tel achat.
Par ailleurs, la réglementation limite aussi la quantité de batteries à stocker dans une habitation au delà de 15 kWh (ce n'est pas un hasard si les solutions concurrente plafonnent souvent à 13 kWh, hors extension). Au delà, il faudra une pièce dédiée avec portes coupe-feu... autant vous dire qu'il faut être vraiment motivé (et aisé) pour envisager une telle installation.
Pour le moment, le prix n'a pas été communiqué et nous n'avons aucune estimation des frais d'installation, mais vous l'avez compris, il faudra être propriétaire, en villa et bien équipé en solaire.
On en dit quoi ?
Sur le papier, l'offre de Zendure est très pertinente : le fabricant passe d'un statut d'
accessoiriste de la maisonà un rôle de hub numérique pour la domotique de l'énergie, une passerelle de plus en plus indispensable, et dont Apple semble totalement ignorer l'intérêt de ses utilisateurs.
Reste que la force de Zendure a toujours été d'être 100% plug&play : même en location, même en appartement, vous pouvez installer les batteries et les panneaux solaires du fabricant.
Pour les plus téméraires, Zendure va aussi devoir faire ses preuve en matière de gestionnaire globale de l'électricité de la maison : principal poste de dépense énergétique de la maison, il ne s'agirait pas de recharger les batteries au mauvais moment ou de stocker l'énergie solaire en heures creuses ! Reste que sur le plan logiciel, Zendure reste une référence sur le marché des HEMS.