Solaire et recharge électrique : Zendure veut tout piloter avec son PowerHub, façon Tesla PowerWall

PowerHub : un gros boitier à faire installer

Stocker et injecter intelligemment

Vraiment utile en France ?

On en dit quoi ?



Sur le papier, l'offre de Zendure est très pertinente : le fabricant passe d'un statut d' accessoiriste de la maison à un rôle de hub numérique pour la domotique de l'énergie, une passerelle de plus en plus indispensable, et dont Apple semble totalement ignorer l'intérêt de ses utilisateurs.



Reste que la force de Zendure a toujours été d'être 100% plug&play : même en location, même en appartement, vous pouvez installer les batteries et les panneaux solaires du fabricant.



Pour les plus téméraires, Zendure va aussi devoir faire ses preuve en matière de gestionnaire globale de l'électricité de la maison : principal poste de dépense énergétique de la maison, il ne s'agirait pas de recharger les batteries au mauvais moment ou de stocker l'énergie solaire en heures creuses ! Reste que sur le plan logiciel, Zendure reste une référence sur le marché des HEMS.

, veut tenter de piloter de façon intelligence les habitations avec installation solaire et également un véhicule électrique, façon Tesla PowerWall.Quelque part, des boites comme Apple auraient déjà du se positionner sur cette nouvelle forme de maison connectée, axée sur la consommation électrique. Les enjeux sont immenses, car le fabricant qui prendra le contrôle de votre maison deviendra le hub de votre système d'énergie connecté.et le passage (du moins en France) du consuel, ce qui rajoute des coûts supplémentaires. Dans l'hexagone, c'est Enescol qui a été choisi comme partenaire B2B.Il faudra venir y brancher les onduleurs (la liste exacte des modèles compatibles n'est pas encore connue) sauf si les panneaux sont déjà sur des batteries type SolarFlow., présentés récemment. Ces grosses batteries de maison de 6 à 8 kWh permettent de stocker une bonne partie du solaire en journée, et peuvent même bénéficier d'extensions de stockage (50 à 150kW en fonction des modules).On aurait pu espérer que la borne soit directement intégrée au hub, car il faudra quand-même un peu de câblage (et des travaux) si vous voulez placer la borne en extérieur et le boitier à l'intérieur. Vous économisez simplement un branchement au tableau électrique avec tout le système de différentiels et de protections dédiées., avec un mini-tableau intégré et de l'intelligence pour gérer le stockage, l'injection et la recharge des voitures.Toutefois,. Si vous avez une R5 par exemple, il faudra toujours passer par le système de Renault/Mobilize, incompatible ici.Dans certains pays,. Mais en Europe, sauf pour quelques rares tempêtes pouvant parfois durer plusieurs jours, pas sûr que l'argument suffise à motiver un tel achat.(ce n'est pas un hasard si les solutions concurrente plafonnent souvent à 13 kWh, hors extension). Au delà, il faudra une pièce dédiée avec portes coupe-feu... autant vous dire qu'il faut être vraiment motivé (et aisé) pour envisager une telle installation., mais vous l'avez compris, il faudra être propriétaire, en villa et bien équipé en solaire.