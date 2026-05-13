Bon plan économie d'électricité : EcoJoko à 129€ au lieu de 199€ avec Watt Watchers
Par Didier Pulicani - Publié le
Jusqu'au 31/05/26, le programme Watt Watchers permet d'économiser 70€ de remise sur le produit Ecojoko, que nous avons déjà testé et qui permet de suivre sa consommation électrique et de faire rapidement des économies en découvrant les principaux postes de dépense.
Wattwatchers.fr/ecojoko
Le programme Watt Watchers est un programme de sobriété énergétique soutenu par l'Etat via les CEE - certificat d'économies d'énergie, suite à un appel à projet. Ils ont 2 objectifs :
Pour profiter de la remise, il suffit de s'inscrire au programme Watt Watchers ici En échange, le foyer s'engage à garder son ecojoko en fonctionnement pendant 12 mois, et à autoriser le partage de ses mesures de consommation (pendant ces 12 mois) avec Watt Watchers dans le cadre de l'amélioration de leur accompagnement (tout est anonymisé).
Les seuls critères pour être éligible à l'offre sont les suivants :
Wattwatchers.fr/ecojoko
Avec cette réduction, l'Ecojoko revient à 129€ au lieu de 199€. Attention ! Après le 31/05, il n'y aura plus d'offres Watt Watchers sur ecojoko.
C'est quoi Watt Watchers ?
Le programme Watt Watchers est un programme de sobriété énergétique soutenu par l'Etat via les CEE - certificat d'économies d'énergie, suite à un appel à projet. Ils ont 2 objectifs :
1) Accompagner 600 000 foyers vers la sobriété énergétique à travers un parcours complet d’économie d’énergie : écogestes, bonnes pratiques, matériel économe, petits travaux et rénovation
2) Mesurer l’impact réel des travaux d’économie d’énergie et identifier les solutions les plus efficaces grâce à l’analyse des données des compteurs communicants
2) Mesurer l’impact réel des travaux d’économie d’énergie et identifier les solutions les plus efficaces grâce à l’analyse des données des compteurs communicants
Pour profiter de la remise, il suffit de s'inscrire au programme Watt Watchers ici En échange, le foyer s'engage à garder son ecojoko en fonctionnement pendant 12 mois, et à autoriser le partage de ses mesures de consommation (pendant ces 12 mois) avec Watt Watchers dans le cadre de l'amélioration de leur accompagnement (tout est anonymisé).
Les seuls critères pour être éligible à l'offre sont les suivants :
1) Etre équipé d'un Linky situé à moins de 50m du logement
2) Etre raccordé à Enedis
2) Etre raccordé à Enedis
Comment profiter de l'offre ?
L'offre est uniquement disponible avec la version clé Linky d'ecojoko et les quantités sont limitées. C'est aussi disponible pour les foyers qui sont équipés de panneaux solaires grace à la récente mise à jour de la clé Linky qui permet de voir le surplus (avec ou sans contrat de vente de surplus).
Wattwatchers.fr/ecojoko
Wattwatchers.fr/ecojoko