Vous pensez passer au solaire ? Beem célèbre ses 7 ans et offre 7 x 700€ à ses futurs clients.
Article sponsorisé - Publié le
Avec le prix de l'électricité qui reste élevé, de plus en plus de propriétaires s'intéressent au solaire pour réduire leurs factures et gagner en autonomie énergétique.
À l'occasion de son 7ᵉ anniversaire, Beem a décidé de donner un coup de pouce à celles et ceux qui envisagent de franchir le pas. La marque française met en jeu 7 remises de 700€ pour accompagner les projets solaires de ses futurs clients.
Pour participer, il suffit de réaliser une simulation gratuite de votre projet solaire puis d'échanger avec un expert Beem avant le 20 juin 2026.
Vous serez alors automatiquement inscrit au tirage au sort.
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C'est souvent la première question que l'on se pose avant de lancer un projet photovoltaïque.
Grâce au simulateur Beem, vous pouvez obtenir en quelques minutes une première estimation du potentiel solaire de votre habitation. Orientation de la toiture, production estimée, économies potentielles, dimensionnement du projet : tout est pensé pour vous donner rapidement une vision claire de ce qu'il est possible de faire.
Si votre projet est pertinent, un expert Beem pourra ensuite échanger avec vous afin d'étudier plus précisément votre situation, répondre à vos questions et surtout, vous transmettre un devis.
C'est également cette étape qui permet de valider votre participation à l'opération anniversaire avant le 20 juin 2026.
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L'autoconsommation solaire séduit chaque année davantage de Français. L'idée est simple : produire une partie de l'électricité que vous consommez directement chez vous plutôt que de l'acheter intégralement au réseau.
Pour accompagner cette évolution, Beem propose des installations photovoltaïques en toiture conçues pour les particuliers, avec un accompagnement complet : étude du projet, démarches administratives, installation et suivi de la production.
L'objectif est de permettre à chaque foyer de produire localement une partie de son énergie tout en maîtrisant davantage son budget énergétique.
Produire de l'électricité en journée est une chose. Pouvoir l'utiliser le soir, lorsque toute la famille est à la maison, en est une autre.
C'est justement le rôle de la Beem Battery, la solution de stockage résidentielle développée par Beem. Elle permet de conserver l'énergie produite pendant la journée afin de la restituer lorsque les besoins du foyer sont les plus importants.
Pour de nombreux propriétaires, le stockage constitue aujourd'hui un excellent moyen d'améliorer encore la rentabilité et l'autonomie d'une installation solaire.
L'innovation ne s'arrête pas au stockage.
Avec Beem Power, Beem permet également aux propriétaires équipés d'une batterie de participer à l'équilibrage du réseau électrique lorsque celui-ci en a besoin.
Concrètement, lorsqu'une capacité de stockage est disponible, celle-ci peut être mobilisée automatiquement pour aider à stabiliser le réseau. Tout se fait sans intervention de l'utilisateur et sans impact sur son confort quotidien.
En contrepartie, Beem annonce un gain pouvant atteindre 100€ par an minimum, venant s'ajouter aux économies déjà réalisées grâce à l'autoconsommation.
Une approche qui montre comment les batteries domestiques deviennent progressivement de véritables acteurs du système énergétique de demain.
Pour tenter de remporter l'une des 7 remises de 700€, il suffit de :
Si vous envisagez de passer au solaire dans les prochains mois, cela ne prend que quelques minutes et permet déjà d'obtenir une première estimation personnalisée du potentiel de votre habitation.
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Voir modalités complètes de l'opération sur le site de Beem.
À l'occasion de son 7ᵉ anniversaire, Beem a décidé de donner un coup de pouce à celles et ceux qui envisagent de franchir le pas. La marque française met en jeu 7 remises de 700€ pour accompagner les projets solaires de ses futurs clients.
Pour participer, il suffit de réaliser une simulation gratuite de votre projet solaire puis d'échanger avec un expert Beem avant le 20 juin 2026.
Vous serez alors automatiquement inscrit au tirage au sort.
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Est-ce que votre maison est adaptée au solaire ?
C'est souvent la première question que l'on se pose avant de lancer un projet photovoltaïque.
Grâce au simulateur Beem, vous pouvez obtenir en quelques minutes une première estimation du potentiel solaire de votre habitation. Orientation de la toiture, production estimée, économies potentielles, dimensionnement du projet : tout est pensé pour vous donner rapidement une vision claire de ce qu'il est possible de faire.
Si votre projet est pertinent, un expert Beem pourra ensuite échanger avec vous afin d'étudier plus précisément votre situation, répondre à vos questions et surtout, vous transmettre un devis.
C'est également cette étape qui permet de valider votre participation à l'opération anniversaire avant le 20 juin 2026.
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Produire sa propre énergie devient de plus en plus intéressant
L'autoconsommation solaire séduit chaque année davantage de Français. L'idée est simple : produire une partie de l'électricité que vous consommez directement chez vous plutôt que de l'acheter intégralement au réseau.
Pour accompagner cette évolution, Beem propose des installations photovoltaïques en toiture conçues pour les particuliers, avec un accompagnement complet : étude du projet, démarches administratives, installation et suivi de la production.
L'objectif est de permettre à chaque foyer de produire localement une partie de son énergie tout en maîtrisant davantage son budget énergétique.
Et pour aller plus loin : stocker son énergie
Produire de l'électricité en journée est une chose. Pouvoir l'utiliser le soir, lorsque toute la famille est à la maison, en est une autre.
C'est justement le rôle de la Beem Battery, la solution de stockage résidentielle développée par Beem. Elle permet de conserver l'énergie produite pendant la journée afin de la restituer lorsque les besoins du foyer sont les plus importants.
Pour de nombreux propriétaires, le stockage constitue aujourd'hui un excellent moyen d'améliorer encore la rentabilité et l'autonomie d'une installation solaire.
Quand votre batterie peut aussi générer des revenus
L'innovation ne s'arrête pas au stockage.
Avec Beem Power, Beem permet également aux propriétaires équipés d'une batterie de participer à l'équilibrage du réseau électrique lorsque celui-ci en a besoin.
Concrètement, lorsqu'une capacité de stockage est disponible, celle-ci peut être mobilisée automatiquement pour aider à stabiliser le réseau. Tout se fait sans intervention de l'utilisateur et sans impact sur son confort quotidien.
En contrepartie, Beem annonce un gain pouvant atteindre 100€ par an minimum, venant s'ajouter aux économies déjà réalisées grâce à l'autoconsommation.
Une approche qui montre comment les batteries domestiques deviennent progressivement de véritables acteurs du système énergétique de demain.
Comment participer ?
Pour tenter de remporter l'une des 7 remises de 700€, il suffit de :
✅ Réaliser une simulation gratuite de votre projet solaire
✅ Échanger avec un expert Beem avant le 20 juin 2026
✅ Valider la faisabilité de votre projet
✅ Être automatiquement inscrit au tirage au sort
✅ Échanger avec un expert Beem avant le 20 juin 2026
✅ Valider la faisabilité de votre projet
✅ Être automatiquement inscrit au tirage au sort
Si vous envisagez de passer au solaire dans les prochains mois, cela ne prend que quelques minutes et permet déjà d'obtenir une première estimation personnalisée du potentiel de votre habitation.
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Voir modalités complètes de l'opération sur le site de Beem.