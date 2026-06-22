EcoFlow revient en force sur les batteries solaires pour les particuliers et les professionnels

OASIS 3.0 : le cerveau de l'écosystème EcoFlow

EcoBot : l'assistant IA qui veut simplifier la gestion de l'énergie

STREAM 2 : une nouvelle génération de solaire plug-and-play

• STREAM 3000 (3kWh)

• STREAM 5000 (5kWh - 45Kg) (~1600€ HT)

• STREAM AC 5000 (5kWh - 45Kg) (~1400€ HT)

(et des batteries d'extension de 3 kWh et de 5 kWh)

OCEAN 2 : le PowerWall façon EcoFlow

EcoFlow s'attaque au marché professionnel

On en dit quoi ?



Précurseur dans le stockage solaire à domicile avec son PowerStream, EcoFlow semblait avoir du mal à tenir la cadence face à des acteurs comme Zendure, Marstek ou même Anker, dont la gestion logicielle, les puissance de sortie, mais aussi le rapport qualité/prix était nettement plus avantageux ces dernières années.







À travers ces annonces, EcoFlow cherche manifestement à changer son image. L'entreprise ne veut plus être perçue uniquement comme un constructeur de batteries portables grand public ou de solutions de secours, mais comme un fournisseur d'écosystèmes énergétiques complets. La combinaison d'OASIS 3.0, d'EcoBot, des nouvelles solutions STREAM et OCEAN 2, ainsi que de la gamme professionnelle A Series, illustre cette transformation. EcoFlow parle désormais d'une transition « des produits définis par le matériel vers une énergie définie par l'intelligence », une formule qui résume bien la stratégie actuelle du secteur.







Reste à savoir si la marque parviendra en parallèle à conserver son rang chez les particuliers, de plus en plus avides d’équipements solaires abordables et rentables. Réponse lors de nos prochains tests de ces solutions qui sortiront en Europe d’ici la rentrée.







Tous ces nouveaux produits sont présentés au public lors du salon Intersolar Europe 2026, qui se tient actuellement à Munich du 23 au 25 juin. Un rendez-vous important pour mesurer l'accueil du marché face à cette nouvelle génération de solutions énergétiques connectées. La commercialisation est prévue d'ici la rentrée. dont la gestion logicielle, les puissance de sortie, mais aussi le rapport qualité/prix était nettement plus avantageux ces dernières années.À travers ces annonces,. La combinaison d'OASIS 3.0, d'EcoBot, des nouvelles solutions STREAM et OCEAN 2, ainsi que de la gamme professionnelle A Series, illustre cette transformation. EcoFlow parle désormais d'une transition « des produits définis par le matériel vers une énergie définie par l'intelligence », une formule qui résume bien la stratégie actuelle du secteur.Reste à savoir, de plus en plus avides d’équipements solaires abordables et rentables.Tous ces nouveaux produitsUn rendez-vous important pour mesurer l'accueil du marché face à cette nouvelle génération de solutions énergétiques connectées. La commercialisation est prévue d'ici la rentrée.

Au programme :, une gamme solaire plug-and-play enrichie, de nouvelles solutions de stockage domestique et, surtout, une entrée remarquée sur le marché européen du stockage énergétique commercial et industriel.La principale nouveauté de cette présentation s'appelledéveloppée par EcoFlow. Son objectif est simple : automatiser au maximum la gestion de l'énergie pour optimiser la consommation et réduire les coûts.Concrètement,du foyer ou encore l'état des équipements connectés. Grâce à ces données, le système peut décider automatiquement quand stocker, consommer ou réinjecter l'énergie afin de maximiser l'autoconsommation et la rentabilité des installations.Cette évolution marque une tendance forte du secteur : les fabricants ne vendent plus seulement des batteries ou des panneaux solaires, mais des plateformes capables de. Reste que pour l’heure, ces IA en sont encore aux balbutiements… Avant de déléguer totalement la gestion de l’énergie de son habitations à une intelligence logicielle, cette dernière devra faire ses preuves, notamment en matière de protection de la vie privée.Pour accompagner cette plateforme,L'idée est de rendre la gestion de l'énergie accessible à tous, sans nécessiter de connaissances techniques particulières., de modifier une stratégie énergétique ou de créer un scénario spécifique. EcoBot serait également capable de formuler des recommandations personnalisées et d'aider à la planification énergétique du foyer.Alors que l'IA s'invite progressivement dans tous les domaines de la maison connectée, E, souvent sensibles à la simplicité d'utilisation mais également aux questions de confidentialité des données.Ces nouveaux équipements bénéficient d'une capacité de stockage nettement supérieures, de performances énergétiques améliorées et d'une intégration native avec OASIS 3.0. EcoFlow indique notamment que le. Jusqu’à présent, le système n’acceptait que 800 à 1200W maximum, ce qui était l’une de nos plus vives critiques sur le Stream.La marque met également en avant, sans devoir remplacer l'ensemble du système. Reste à savoir les prix en France, car EcoFlow était plutôt dans la moyenne haute du secteur, en matière de tarification.Autre annonce importante :. Destinée aux propriétaires souhaitant gagner en autonomie énergétique, cette famille de produits se décline désormais en plusieurs versions monophasées et triphasées proposant des puissances allant de 3 kW à 15 kW.À l'occasion de ce lancement,Cette compatibilité permet aux utilisateurs actuels d'augmenter leur capacité de stockage sans devoir renouveler complètement leur installation.Les systèmes assurent le stockage d'énergie, l'alimentation de secours en cas de coupure et la gestion intelligente de la consommation via OASIS 3.0.pour la maison. L'objectif est de permettre aux utilisateurs de gérer depuis une interface unique la production solaire, le stockage, la consommation domestique et même la recharge d'un véhicule électrique.La société lance ainsi. Premier produit de cette nouvelle famille : Alps, une solution conçue pour les projets associant production photovoltaïque et stockage d'énergie dans les entreprises.L'ambition est claire :Relié à OASIS 3.0, le système peut adapter automatiquement son fonctionnement en fonction du prix de l'électricité, de la demande locale ou encore de la production solaire disponible.Sur le plan technique,Sa conception modulaire repose sur des blocs de 20 kWh pouvant être empilés et étendus selon les besoins du client.EcoFlow met également l'accent sur la sécurité avec unecontre les intempéries ainsi qu'une architecture de sécurité multicouche couvrant les cellules, le système et les logiciels de gestion.