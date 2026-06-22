EcoFlow revient en force sur les batteries solaires pour les particuliers et les professionnels
Par Didier Pulicani - Publié le
À Munich, EcoFlow a profité de son événement européen 2026 pour dévoiler une série d'annonces qui illustrent son changement de dimension. Longtemps connue pour ses batteries portables et domestiques, la marque entend désormais se positionner comme un acteur global de l'énergie intelligente, capable de couvrir aussi bien les besoins des particuliers que ceux des entreprises.
Au programme : une nouvelle plateforme de gestion énergétique dopée à l'intelligence artificielle, une gamme solaire plug-and-play enrichie, de nouvelles solutions de stockage domestique et, surtout, une entrée remarquée sur le marché européen du stockage énergétique commercial et industriel.
La principale nouveauté de cette présentation s'appelle OASIS 3.0. Derrière ce nom se cache la dernière génération de la plateforme de gestion énergétique développée par EcoFlow. Son objectif est simple : automatiser au maximum la gestion de l'énergie pour optimiser la consommation et réduire les coûts.
Concrètement, OASIS 3.0 analyse en permanence différents paramètres tels que les tarifs de l'électricité, les prévisions météorologiques, les habitudes de consommation du foyer ou encore l'état des équipements connectés. Grâce à ces données, le système peut décider automatiquement quand stocker, consommer ou réinjecter l'énergie afin de maximiser l'autoconsommation et la rentabilité des installations.
Cette évolution marque une tendance forte du secteur : les fabricants ne vendent plus seulement des batteries ou des panneaux solaires, mais des plateformes capables de piloter l'ensemble de l'écosystème énergétique d'un logement. Reste que pour l’heure, ces IA en sont encore aux balbutiements… Avant de déléguer totalement la gestion de l’énergie de son habitations à une intelligence logicielle, cette dernière devra faire ses preuves, notamment en matière de protection de la vie privée.
Pour accompagner cette plateforme, EcoFlow lance également EcoBot, un assistant énergétique reposant sur l'intelligence artificielle. L'idée est de rendre la gestion de l'énergie accessible à tous, sans nécessiter de connaissances techniques particulières.
L'utilisateur peut ainsi interagir avec son installation en langage naturel. Il devient possible de demander directement au système d'optimiser la consommation, de modifier une stratégie énergétique ou de créer un scénario spécifique. EcoBot serait également capable de formuler des recommandations personnalisées et d'aider à la planification énergétique du foyer.
Alors que l'IA s'invite progressivement dans tous les domaines de la maison connectée, EcoFlow tente ici de l'appliquer à un secteur particulièrement complexe : la gestion énergétique. Reste à voir si cette approche séduira les utilisateurs européens, souvent sensibles à la simplicité d'utilisation mais également aux questions de confidentialité des données.
EcoFlow profite également de cet événement pour enrichir sa gamme STREAM (voir notre test), destinée aux installations photovoltaïques simples à déployer. La nouvelle série comprend plusieurs modèles :
Ces nouveaux équipements bénéficient d'une capacité de stockage nettement supérieures, de performances énergétiques améliorées et d'une intégration native avec OASIS 3.0. EcoFlow indique notamment que le STREAM 5000 peut délivrer jusqu'à 3 000 watts de puissance lorsqu'il est associé à des panneaux solaires ou à des batteries supplémentaires et installé conformément aux réglementations locales. Jusqu’à présent, le système n’acceptait que 800 à 1200W maximum, ce qui était l’une de nos plus vives critiques sur le Stream.
La marque met également en avant l'architecture modulaire de sa plateforme. Les utilisateurs peuvent commencer avec une configuration relativement simple puis faire évoluer leur installation en fonction de leurs besoins (jusqu'à 90 kWh), sans devoir remplacer l'ensemble du système. Reste à savoir les prix en France, car EcoFlow était plutôt dans la moyenne haute du secteur, en matière de tarification.
A noter que le système fonctionne même hors-ligne !
Autre annonce importante : l'extension de la gamme OCEAN 2, qui représente l'offre de stockage résidentiel haut de gamme de la marque. Destinée aux propriétaires souhaitant gagner en autonomie énergétique, cette famille de produits se décline désormais en plusieurs versions monophasées et triphasées proposant des puissances allant de 3 kW à 15 kW.
À l'occasion de ce lancement, EcoFlow dévoile également une nouvelle batterie de 8 kWh compatible à la fois avec les systèmes PowerOcean existants et avec la nouvelle génération OCEAN 2. Cette compatibilité permet aux utilisateurs actuels d'augmenter leur capacité de stockage sans devoir renouveler complètement leur installation.
L'ensemble de la gamme est conçu pour fonctionner aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Les systèmes assurent le stockage d'énergie, l'alimentation de secours en cas de coupure et la gestion intelligente de la consommation via OASIS 3.0.
EcoFlow souligne également l'ouverture de sa plateforme. OASIS 3.0 serait compatible avec plus de 500 fournisseurs de tarifs dynamiques ainsi qu'avec plus de 35 marques d'objets connectés pour la maison. L'objectif est de permettre aux utilisateurs de gérer depuis une interface unique la production solaire, le stockage, la consommation domestique et même la recharge d'un véhicule électrique.
L'annonce la plus stratégique concerne probablement l'arrivée d'EcoFlow sur le marché européen du stockage énergétique pour les entreprises.
La société lance ainsi la série A, sa première gamme destinée aux applications commerciales et industrielles. Premier produit de cette nouvelle famille : Alps, une solution conçue pour les projets associant production photovoltaïque et stockage d'énergie dans les entreprises.
L'ambition est claire : aider les professionnels à réduire leurs coûts énergétiques en optimisant l'utilisation de l'électricité produite sur site et en profitant au mieux des variations tarifaires du réseau. Relié à OASIS 3.0, le système peut adapter automatiquement son fonctionnement en fonction du prix de l'électricité, de la demande locale ou encore de la production solaire disponible.
Sur le plan technique, Alps repose sur une architecture haute tension couplée en courant continu (couplage DC) destinée à limiter les pertes liées aux conversions d'énergie. Sa conception modulaire repose sur des blocs de 20 kWh pouvant être empilés et étendus selon les besoins du client.
EcoFlow met également l'accent sur la sécurité avec une certification IEC 62619, une protection IP66 contre les intempéries ainsi qu'une architecture de sécurité multicouche couvrant les cellules, le système et les logiciels de gestion.
Précurseur dans le stockage solaire à domicile avec son PowerStream, EcoFlow semblait avoir du mal à tenir la cadence face à des acteurs comme Zendure, Marstek ou même Anker, dont la gestion logicielle, les puissance de sortie, mais aussi le rapport qualité/prix était nettement plus avantageux ces dernières années.
À travers ces annonces, EcoFlow cherche manifestement à changer son image. L'entreprise ne veut plus être perçue uniquement comme un constructeur de batteries portables grand public ou de solutions de secours, mais comme un fournisseur d'écosystèmes énergétiques complets. La combinaison d'OASIS 3.0, d'EcoBot, des nouvelles solutions STREAM et OCEAN 2, ainsi que de la gamme professionnelle A Series, illustre cette transformation. EcoFlow parle désormais d'une transition « des produits définis par le matériel vers une énergie définie par l'intelligence », une formule qui résume bien la stratégie actuelle du secteur.
Reste à savoir si la marque parviendra en parallèle à conserver son rang chez les particuliers, de plus en plus avides d’équipements solaires abordables et rentables. Réponse lors de nos prochains tests de ces solutions qui sortiront en Europe d’ici la rentrée.
Tous ces nouveaux produits sont présentés au public lors du salon Intersolar Europe 2026, qui se tient actuellement à Munich du 23 au 25 juin. Un rendez-vous important pour mesurer l'accueil du marché face à cette nouvelle génération de solutions énergétiques connectées. La commercialisation est prévue d'ici la rentrée.
Au programme : une nouvelle plateforme de gestion énergétique dopée à l'intelligence artificielle, une gamme solaire plug-and-play enrichie, de nouvelles solutions de stockage domestique et, surtout, une entrée remarquée sur le marché européen du stockage énergétique commercial et industriel.
OASIS 3.0 : le cerveau de l'écosystème EcoFlow
La principale nouveauté de cette présentation s'appelle OASIS 3.0. Derrière ce nom se cache la dernière génération de la plateforme de gestion énergétique développée par EcoFlow. Son objectif est simple : automatiser au maximum la gestion de l'énergie pour optimiser la consommation et réduire les coûts.
Concrètement, OASIS 3.0 analyse en permanence différents paramètres tels que les tarifs de l'électricité, les prévisions météorologiques, les habitudes de consommation du foyer ou encore l'état des équipements connectés. Grâce à ces données, le système peut décider automatiquement quand stocker, consommer ou réinjecter l'énergie afin de maximiser l'autoconsommation et la rentabilité des installations.
Cette évolution marque une tendance forte du secteur : les fabricants ne vendent plus seulement des batteries ou des panneaux solaires, mais des plateformes capables de piloter l'ensemble de l'écosystème énergétique d'un logement. Reste que pour l’heure, ces IA en sont encore aux balbutiements… Avant de déléguer totalement la gestion de l’énergie de son habitations à une intelligence logicielle, cette dernière devra faire ses preuves, notamment en matière de protection de la vie privée.
EcoBot : l'assistant IA qui veut simplifier la gestion de l'énergie
Pour accompagner cette plateforme, EcoFlow lance également EcoBot, un assistant énergétique reposant sur l'intelligence artificielle. L'idée est de rendre la gestion de l'énergie accessible à tous, sans nécessiter de connaissances techniques particulières.
L'utilisateur peut ainsi interagir avec son installation en langage naturel. Il devient possible de demander directement au système d'optimiser la consommation, de modifier une stratégie énergétique ou de créer un scénario spécifique. EcoBot serait également capable de formuler des recommandations personnalisées et d'aider à la planification énergétique du foyer.
Alors que l'IA s'invite progressivement dans tous les domaines de la maison connectée, EcoFlow tente ici de l'appliquer à un secteur particulièrement complexe : la gestion énergétique. Reste à voir si cette approche séduira les utilisateurs européens, souvent sensibles à la simplicité d'utilisation mais également aux questions de confidentialité des données.
STREAM 2 : une nouvelle génération de solaire plug-and-play
EcoFlow profite également de cet événement pour enrichir sa gamme STREAM (voir notre test), destinée aux installations photovoltaïques simples à déployer. La nouvelle série comprend plusieurs modèles :
• STREAM 3000 (3kWh)
• STREAM 5000 (5kWh - 45Kg) (~1600€ HT)
• STREAM AC 5000 (5kWh - 45Kg) (~1400€ HT)
(et des batteries d'extension de 3 kWh et de 5 kWh)
• STREAM 5000 (5kWh - 45Kg) (~1600€ HT)
• STREAM AC 5000 (5kWh - 45Kg) (~1400€ HT)
(et des batteries d'extension de 3 kWh et de 5 kWh)
Ces nouveaux équipements bénéficient d'une capacité de stockage nettement supérieures, de performances énergétiques améliorées et d'une intégration native avec OASIS 3.0. EcoFlow indique notamment que le STREAM 5000 peut délivrer jusqu'à 3 000 watts de puissance lorsqu'il est associé à des panneaux solaires ou à des batteries supplémentaires et installé conformément aux réglementations locales. Jusqu’à présent, le système n’acceptait que 800 à 1200W maximum, ce qui était l’une de nos plus vives critiques sur le Stream.
La marque met également en avant l'architecture modulaire de sa plateforme. Les utilisateurs peuvent commencer avec une configuration relativement simple puis faire évoluer leur installation en fonction de leurs besoins (jusqu'à 90 kWh), sans devoir remplacer l'ensemble du système. Reste à savoir les prix en France, car EcoFlow était plutôt dans la moyenne haute du secteur, en matière de tarification.
A noter que le système fonctionne même hors-ligne !
OCEAN 2 : le PowerWall façon EcoFlow
Autre annonce importante : l'extension de la gamme OCEAN 2, qui représente l'offre de stockage résidentiel haut de gamme de la marque. Destinée aux propriétaires souhaitant gagner en autonomie énergétique, cette famille de produits se décline désormais en plusieurs versions monophasées et triphasées proposant des puissances allant de 3 kW à 15 kW.
À l'occasion de ce lancement, EcoFlow dévoile également une nouvelle batterie de 8 kWh compatible à la fois avec les systèmes PowerOcean existants et avec la nouvelle génération OCEAN 2. Cette compatibilité permet aux utilisateurs actuels d'augmenter leur capacité de stockage sans devoir renouveler complètement leur installation.
L'ensemble de la gamme est conçu pour fonctionner aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Les systèmes assurent le stockage d'énergie, l'alimentation de secours en cas de coupure et la gestion intelligente de la consommation via OASIS 3.0.
EcoFlow souligne également l'ouverture de sa plateforme. OASIS 3.0 serait compatible avec plus de 500 fournisseurs de tarifs dynamiques ainsi qu'avec plus de 35 marques d'objets connectés pour la maison. L'objectif est de permettre aux utilisateurs de gérer depuis une interface unique la production solaire, le stockage, la consommation domestique et même la recharge d'un véhicule électrique.
EcoFlow s'attaque au marché professionnel
L'annonce la plus stratégique concerne probablement l'arrivée d'EcoFlow sur le marché européen du stockage énergétique pour les entreprises.
La société lance ainsi la série A, sa première gamme destinée aux applications commerciales et industrielles. Premier produit de cette nouvelle famille : Alps, une solution conçue pour les projets associant production photovoltaïque et stockage d'énergie dans les entreprises.
L'ambition est claire : aider les professionnels à réduire leurs coûts énergétiques en optimisant l'utilisation de l'électricité produite sur site et en profitant au mieux des variations tarifaires du réseau. Relié à OASIS 3.0, le système peut adapter automatiquement son fonctionnement en fonction du prix de l'électricité, de la demande locale ou encore de la production solaire disponible.
Sur le plan technique, Alps repose sur une architecture haute tension couplée en courant continu (couplage DC) destinée à limiter les pertes liées aux conversions d'énergie. Sa conception modulaire repose sur des blocs de 20 kWh pouvant être empilés et étendus selon les besoins du client.
EcoFlow met également l'accent sur la sécurité avec une certification IEC 62619, une protection IP66 contre les intempéries ainsi qu'une architecture de sécurité multicouche couvrant les cellules, le système et les logiciels de gestion.
On en dit quoi ?
Précurseur dans le stockage solaire à domicile avec son PowerStream, EcoFlow semblait avoir du mal à tenir la cadence face à des acteurs comme Zendure, Marstek ou même Anker, dont la gestion logicielle, les puissance de sortie, mais aussi le rapport qualité/prix était nettement plus avantageux ces dernières années.
À travers ces annonces, EcoFlow cherche manifestement à changer son image. L'entreprise ne veut plus être perçue uniquement comme un constructeur de batteries portables grand public ou de solutions de secours, mais comme un fournisseur d'écosystèmes énergétiques complets. La combinaison d'OASIS 3.0, d'EcoBot, des nouvelles solutions STREAM et OCEAN 2, ainsi que de la gamme professionnelle A Series, illustre cette transformation. EcoFlow parle désormais d'une transition « des produits définis par le matériel vers une énergie définie par l'intelligence », une formule qui résume bien la stratégie actuelle du secteur.
Reste à savoir si la marque parviendra en parallèle à conserver son rang chez les particuliers, de plus en plus avides d’équipements solaires abordables et rentables. Réponse lors de nos prochains tests de ces solutions qui sortiront en Europe d’ici la rentrée.
Tous ces nouveaux produits sont présentés au public lors du salon Intersolar Europe 2026, qui se tient actuellement à Munich du 23 au 25 juin. Un rendez-vous important pour mesurer l'accueil du marché face à cette nouvelle génération de solutions énergétiques connectées. La commercialisation est prévue d'ici la rentrée.