Sky : Enfants de la Lumière sort de nouvelles aventures dans les mers profondes

En plus de la qualité de son graphisme, il bénéficie de régulières et très belles mises à jour. Ainsi, la dernière aventure emmène les joueurs dans les eaux sombres de la saison des Abysses.Il sera possible de rencontrer le guide de l'abîme et un équipage de quatre esprits qui ont bravé des mers déchainées pour trouver des trésors perdus. Il sera même possible de s’aventurer au delà, et ce, afin de découvrir des secrets bien cachés.: capes, masques, tenues et autres objets. Pour cela, une nouvelle fonctionnalité arrive avec cette saison : la possibilité de plonger et d’explorer les fonds marins. Comme toujours, la saison complète peut être appréciée gratuitement par tous les joueurs !Le jeu est gratuit avec de nombreux achats intégrés. Il nécessite iOS 12.0 ou version ultérieure sur iPhone iPad et iPod touch et macOS 11.0 ou version ultérieure sur Mac