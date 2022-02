La réponse de Sony au Game Pass pourrait coûter entre 10 et 16$ par mois

Sony pourrait toutefois avoir une proposition équivalente dans ses cartons sous la forme du projet connu en interne sous le nom de code Spartacus, entrant en phase de test dans les semaines à venir, et fusionnant les avantages du PlayStation Plus et du PlayStation Now.Le premier reprendrait les avantages du PlayStation Plus (accès au multijoueur), le second ajouterait des jeux PS4/PS5 disponibles chaque mois, et le troisième proposerait en sus, des démos, l'accès à certains titres PS1/PS2/PS3 et PSP, ainsi qu'un catalogue de titres en streaming.conserver le nom PlayStation Plus (et remplacer PlayStation Now), serait disponible sur les PlaySation 4 et PlayStation 5, et pourrait s'appuyer sur Microsoft Azure suite à l'accord signé par Microsoft et Sony en 2019. Le Game Pass de Microsoft pourrait cependant conserver un avantage certain. En effet, l'offre de Microsoft donne accès dès le jour de la sortie aux jeux des studios de Redmond (comme par exemple Halo Infinite ou Forza Horizon 5), ce qui ne devrait pas être le cas chez Sony (dont les exclus s'arrachent au prix fort dès leur lancement).