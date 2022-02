L'IA de Sony sème les meilleurs pilotes sur Gran Turismo (et leur apprend des trajectoires)

Surclasser les conducteurs humains avec tant d'habileté dans une compétition en face à face représente une réalisation historique pour l'IA. Le succès de GT Sophy sur la piste suggère que les réseaux de neurones pourraient un jour jouer un rôle plus important dans les logiciels de conduite automatisée qu'ils ne le font aujourd'hui.

C'était vraiment intéressant de voir les trajectoires de l'IA, il y avait certains virages où je sortais large avant de resserrer, et l'IA prenait une trajectoire beaucoup plus serrée. En entrant dans le virage 1, par exemple, je freinais plus tard que l'IA, mais l'IA sortait beaucoup mieux que moi du virage et me devançait alors jusqu'au virage suivant. Je me suis dit, OK, je vais faire plutôt comme ça.

afin de lui offrir un style de conduite efficace, suffisamment agressif pour gagner, mais en misant sur un pilotage propre, sans vouloir mettre les autres pilotes dans le bac à gravier. On pourrait croire qu'il serait simple pour une intelligence artificielle qui connait tous les paramètres d'un jeu de battre même le meilleur des humains, maisGT Sophy a ainsi réussi à établir des temps intouchables sur les circuits de la Sarthe (celui des 24 heures du Mans), Dragon Trail Seaside, et Lago Maggiore GP et à vaincre à plusieurs reprises trois des meilleurs pilotes e-sport (Emily Jones, Valerio Gallo et Igor Fraga). Bien entendu, l