Le combo clavier/souris bientôt pris en charge sur Xbox Cloud Gaming

Un pilotage tout en nuances

Microsoft Flight Simulator est un titre exigeant une certaine puissance pour tourner correctement, et toute la magie du XboxCloud Gaming est de permettre d'y jouer sur une machine (très) modeste, un smartphone ou une tablette. Lors d'une cession de question réponse, Jorg Neumannn, responsable de Flight Simulator, vend la mèche et annonce quepuisqu'il s'agit. Il est déjà possible de jouer clavier/souris à Flight Sim sur PC et Xbox, mais seule la manette est actuellement compatible en passant par le Xbox Cloud Gaming.L'homme indique que le support pourrait être disponible(c'est une estimation), ajoutant que, et que le jeu au gyroscope est, permettant de(les amateurs de HOTAS secouent la tête d'un air désolé^^).Pour rappel,Pour cela, il faudra opter pour l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate disponible à 1 euros pour le premier mois (puis 12,99 euros par mois), ce qui permet de s'essayer au service à moindres frais. Une fois inscrit, i) Sur iOS/iPadOS, il sera possible de toucher l'icône de partage une fois sur le site afin de placer un raccourci vers le service sur l'écran d'accueil.(la fibre et du Wi-Fi 6 dans l'exemple en vidéo ci-dessus), et permet de s'adonner à de nombreux titres qui ne sont pas disponibles sur notre plateforme, depuis des machines qui ne sont pas forcément dotées d'une carte graphique adaptée aux jeux vidéo. Pour rappel, la connexion d'une manette aux périphériques dotés d'iOS/iPadOS est on ne peut plus simple.Du côté de macOS, il suffira de se rendre dans les, puis dans l'ongletdans lequel les manettes apparaitront (une fois passées dans le mode idoine cf le paragraphe ci-dessus).