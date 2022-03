One Humanity

Le célèbre John Romero, cofondateur d'id Software,. Le nouveau niveau intitulés'échange contre 5 euros sur la boutique officielle et John Romero indique que 100% de la somme récoltée sera redistribuée à la Croix Rouge et au Fonds Central d'Intervention d'Urgence des Nations Unies en Ukraine afin d'épauler l'aide humanitaire et d'aider le peuple de ce pays en guerre. Le fichier .WAD nécessite bein entendu une version originale du titre sorti en 1994.