Steam Deck : des pièces détachées officielles dès cet été sur iFixit

peut-être plus

rageurs

. Beaucoup se sont rabattus sur des pièces à la qualité parfois douteuse sur eBay (oui, je pense au Joy-Con Drift avant que Nintendo ne se décide à les remplacer), ou ont fini par accepter de renvoyer leur appareil au service après-vente, avec un temps d'immobilisation parfois long et agaçant.Valve entend permettre aux possesseurs de la Steam Deck(que ce soit les des sticks, des SSD, etselon le constructeur, espérons que les batteries seront de la partie, ou pourquoi pas des coques et écrans pour les plusmaladroits),. Il faudra toutefois s'armer de patience, de dextérité et des bons outils pour remplacer certains éléments, dont le démontage peut séparer complexe, de l'aveu même de Valve.Pour rappel, quelques propriétaires des premières Steam Deck ont cru revivre le Joy-Con Drift de la Switch sur leur console flambant neuve. Il(en repassant toutefois à une zone morte -n'impliquant pas de mouvement en jeu- plus importante, ce qui peut induire un ressenti de stick légèrement moins réactif selon quelques joueurs). N'hésitez pas à nous faire part de votre propre expérience dans les commentaires si vous possédez une Steam Deck.