La Steam Deck accueille le Xbox Cloud Gaming via le navigateur Microsoft Edge

Missy Quary

vérifié

jouables

C'est en tout cas ce qu'affirme Catherine Gluckstein, ou, Community Manager de Microsoft Edge de son état. Cette dernière indique donc que(basé sur Chromium)(en bêta) pour l'OS de la Steam Deck (basé quant à lui sur Linux) permettant de s'adonner aux jeux du catalogue Xbox Cloud Gaming (dont Halo Infinite, Forza Horizon 5 et bien d'autres titres intéressants) depuis la nouvelle console portable.En début de mois,(donc sans avoir besoin d'installer Windows). Pour rappel, si vous désirez vous adonner à Deathloop, Psychonauts 2, Prey, Hellblade: Senua’s Sacrifice, aucun problème (ils disposent du label, ainsi que 4 autres titres), mais il faudra mettre les mains dans le cambouis pour Sea of Thieves, Forza Horizon 4 et 5 (qui ont sont), et même ronger votre frein pour Gears 5, Halo Infinite, et Microsoft Flight Simulator dont le système anti-triche (anti-cheat) n'est tout simplement pas (encore) compatible avec la console de Valve.