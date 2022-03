Le RPG-Action Echoes of Mana débarque fin avril sur iOS

. Dans cet action-RPG en 2D, il est proposé de partir à l'aventure, mais surtout de rechercheravec les personnages emblématiques de la série. Histoire de faire découvrir ce nouvel univers, l'éditeur a également publié une petite vidéo, pour découvrir le gameplay et les personnages.Dans cette nouvelle itération, le joueur s'aventurera à travers différents mondes, guidée par la Déesse de Mana. En plus des personnages récurrents de la série,. Il suffira alors de composer avec soin son équipe, affiner sa stratégie et enfin partir accomplir sa quête.Comme il est généralement coutume, les joueurs -qui se seront pré-enregistrés- pourront bénéficier de nombreux cadeaux qui les attendent et permettront d’avoir une longueur d'avance dans le jeu.