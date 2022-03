Le casque sans fil SteelSeries Arctis 7P+ à 149€ (-50€), compatible Mac, PC, PS5 et Switch

L'accessoiriste danois spécialisé dans le gaming entend répondre aux demandes des joueurs avec l'Arctis 7P+ en lui offrant une autonomie confortable, ainsi qu'un port USB-C., des commandes simples à utiliser, le ChatMix, un arceau en acier léger, une bande élastique réglable, un microphone ClearCast rétractable avec suppression de bruits (certifié Discord), et un indicateur de sourdine doté d'une LED.Pratique, le casque peut également diffuser l'audio qu'il reçoit sur un autre périphérique grâce à une sortie mini jack, et offre en sus un son 3D sur PlayStation 4 et 5., d'une charge rapide offrant 3 heures de jeu en 15 minutes, et est compatible Mac, iPad (USB-C) PC, PlayStation 4/5, Switch, Oculus Quest 2 et Android. Le SteelSeries Arctis 7P+ à149,99€ au lieu de 199,99€