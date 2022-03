Netflix s'offre son troisième studio de jeux en 6 mois !

. Disponible dans un premier temps sur l'app Android, puis sur l' App Store uniquement,qui s'enrichît lentement mais sûrement. En effet, la firme au Toudoum légendaire fait régulièrement parler d'elle concernant son expansion dans le domaine, et cette dernière devrait quelque peu accélérer et profiter de sa base de 222 millions d'abonnés, sans surcoût associé.Précisons qu'il s'agit de sa troisième acquisition sur ce segment, en six mois ().