La fonction VRR devrait être activée cette semaine sur PlayStation 5

plus fluides, avec un rendu des scènes instantané, des graphismes plus nets et une latence réduite

pour les possesseurs de téléviseurs et moniteurs compatibles. Plusieurs jeux devraient rapidement proposer une mise à jour afin de prendre en charge la fonctionnalité, dont Astro's Playroom (livré avec la console), Call of Duty : Vanguard, Call of Duty : Black Ops Cold War, Destiny 2, Devil May Cry 5 SE, Dirt 5, Godfall, les deux Spiderman, Ratchet & Clank : Rift Apart, Resident Evil Village, Tiny Tina's Wonderlands, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege et Tribes of Midgard. Selon Sony, une fois optimisés, de nombreux jeux PlayStation 5 seront. Il sera possible de désactiver la fonction dans les options, en cas de soucis d'affichage avec les jeux non optimisés.Pour rappel, la fonctionnalité VRR nécessite un téléviseur compatible doté d'un port HDMI 2.1 (il faudra vérifier attentivement les caractéristiques techniques car certaines TV affichant fièrement ports HDMI 2.1 ne disposent malheureusement pas de toutes les fonctions de la norme. Sony vient par exemple tout juste d'activer le VRR sur ses TV récentes) et, le tout permettant par exemple d'éviter le tearing (les images qui se déchirent lors du mouvement) et d'améliorer la fluidité.