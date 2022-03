Sony propose 3 abonnements PlayStation Plus en réponse au Game Pass

Spartacus

Comme prévu par les rumeurs,. Il s'agit de fusionner les offres PlayStation Now et PlayStation Plus en proposant trois formules d'abonnements et en ne conservant que le nom PlayStation Plus afin de simplifier le compréhension de l'offre. Ces nouveaux abonnementsL'abonnementsera facturé 8,99 euros par mois (ou 24,99 euros pour trois mois et 59,99 euros pour un an) et prendra le relai de la formule PlayStation Plus actuelle, permettant d'accéder au jeu en ligne, de profiter de réductions sur le PlayStation Store et de deux jeux offerts chaque mois (Sony en offrait 3 ou 4 actuellement). La formuleà 13,99 euros par mois (39,99 euros pour 3 mois et 99,99 euros pour un an) ajoute à cela, dont des jeux importants comme Death Stranding, Spider-Man, Spider-Man: Miles Morales, God of War, Returnal, ou Mortal Kombat 11, avec un catalogue qui évoluera dans le temps. Comme prévu,Enfin,(49,99 euros pour 3 mois, et 119,99 euros pour un an)(pour un temps limité)(bof) en streaming depuis une PS4, PS5 ou un ordinateur (pas d'accès smartphone ou tablette pour le moment). N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions sur ces nouvelles offres dans les commentaires.