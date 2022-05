Total War : Warhammer III débarque sur Mac le 5 mai (mais uniquement sur les M1)

conclusion cataclysmique

Selon Sega,permettant de retrouver les Slaanesh, Khorne, Tzeentch et Nurgle, et, pour la première fois, les hordes de Kislev et Cathay. Chaque race offre un cheminement unique dans le Royaume du Chaos, qui le mènera au dénouement de l'aventure.(M1 minimum)Selon le réalisateur Ian Roxburgh, dès le départ, l'objectif était de créer une série de jeux offrant une aventure incroyable aux joueurs, et le soutien de ces derniers sur les deux premiers titres a permis d'encore élever l'ambition du studio.. Le jeu nécessite un Mac M1 avec 8 Go de RAM et 125 Go d'espace de stockage libre ainsi que macOS 12.0.1 minimum.