Apex Legends Mobile est enfin disponible sur iOS et Android

nous avons d’emblée mis l’accent sur le jeu compétitif pour Apex Legends Mobile, et savions donc que nous ne pourrions pas nous contenter d’un simple portage mobile d’Apex Legends sur iOS et Android. Nous avons dû concevoir Apex Legends Mobile de A à Z afin de proposer une expérience mobile qui soit non seulement aussi rapide, intense et innovante que le jeu Apex Legends original, mais aussi une expérience unique dotée de son propre contenu

Après avoir évoqué le portage en mai 2019, le studio de Redwood City avait dû apaiser les amateurs du jeu original qui craignaient l'abandon pur et simple du projet.. Apex Legends Mobile est une expérience à part pensée spécifiquement pour les plateformes mobiles et basée sur le gameplay du titre original (lancé en février 2019 sur PC, PS4 et Xbox One et qui a séduit des millions de joueurs) tout en offrant des fonctionnalités et des modes de jeu inédits. Le titre propose l'optionet permet de choisir lors du lancement entre plusieurs configurations en fonction de votre habileté et expérience sur Apex Legends ainsi qu'entre deux formats d'ATH (affichage tête haute).(mais pas le sacro-saint combo clavier souris, en tout cas lors de mon premier essai avec un i Pad Pro et un Magic Keyboard ).. Le titre nécessite 3,5 Go d'espace de stockage libre sur un iPhone iPad /iPod touch sous iOS 11.0 minimum. Le jeu comprend des achats intégrés s'échelonnant de 0,99 à 49,99 euros.