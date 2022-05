Corsair présente le casque mini jack/USB HS65 Surround avec Dolby Audio sur Mac et PC

dans un futur proche

Le HS65 Surround dispose de haut-parleurs de 50 millimètres, un microphone perche (avec mise en sourdine en relevant la perche), la technologie Sonarworks SoundID permettant d'adapter le rendu en créant un profil personnalisé pour l'utilisateur, offre une compatibilité étendue (Mac, PC, PS5/PS4, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et autres appareils dotés de la sortie adéquate) grâce à sa connexion filaire en mini jack 3,5 millimètres et(uniquement via le logiciel iCUE).Le casque pèse 282 grammes et sera géré par le logiciel maison iCUE (mise en place de SoundID, égaliseur, ou les réglages du son surround) mais il faudra attendre une mise à jour à venirpour profiter de SoundID sur Mac et des profils SoundID lorsque le casque diffuse en Dolby Audio 7.1.