Test express du casque Corsair HS65 Surround : un bon casque gaming multiplateforme à 89€ ?

{"minus":"Câble non remplaçable

Ampleur du son surround","featured":"false","price":"<a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.mac4ever.com\/gateway?pid=deeplink&mid=am&ml=https%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2FCorsair-Synth%C3%A9tique-SonarWorks-Compatibilit%C3%A9-Multi-Plateformes%2Fdp%2FB09YHNCQNZ&st=article&sid=170888&said=52906&sp=www\" rel=\"nofollow\"> 89,99€<\/a>","overallGrade":"7","id":"x7464r","title":"Corsair H65 Surround","plus":"Finition pour le tarif

Confortable

iCue complet

Dongle USB pour le surround

Microphone efficace","content":"A 89,99€, le Corsair H65 Surround est un casque gaming intéressant, qui sera le compagnon du joueur sur de nombreuses plateformes grâce à la connexion en mini jack et au dongle USB permettant également de goûter aux joies du surround. Le logiciel iCue est complet (SoundID sera disponible ultérieurement sur Mac) et le rendu global tout à fait satisfaisant pour le tarif."}

Le Corsair HS65 Surround nous arrive dans une boite compacte aux couleurs de la marque (jaune et noir) comprenant le casque doté d'un câble (intégré, il ne sera donc pas possible de le changer simplement s'il venait à se détériorer) mesurant 183 centimètres et d'un connecteur mini jack 3,5 millimètres,mais tarif contenu oblige, presque tous les éléments sont en plastique (avec un revêtement doux, satiné et lisse, proche au toucher du soft touch), que ce soit les articulations, les grilles sur les écouteurs, le bouton gérant le volume, l'arceau (seul le fin bandeau permettant de régler l'écartement est en aluminium recouvert d'une couche de noir et doté d'un guide central en gomme), ou en simili cuir pour les coussinets (avec de la fibre synthétique pour la partie en contact avec la peau) et la partie inférieure de l'arceau.Côté fiche technique, l(avec une réponse en fréquence de 20Hz à 20 000 Hz et une impédance de 32 Ohms à 1 kHz selon le constructeur), un microphone perche (avec mise en sourdine en relevant la perche, une impédance de 2,2k Ohms et une réponse en fréquence de 100 Hz à 10 000 Hz, toujours selon Corsair), la technologie Sonarworks SoundID permettant d'adapter le rendu en créant un profil personnalisé pour l'utilisateur (nous y reviendrons), offre une compatibilité étendue (Mac, PC, PS5/PS4, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et autres appareils dotés de la sortie adéquate) grâce à sa connexion filaire en mini jack 3,5 millimètres etLe casque ne dispose que d'un bouton rotatif pour gérer le volume, la fonction sourdine s'enclenchant lorsqu'on relève le microphone perche.(il prend en charge l'ensemble des périphériques Corsair) une fois le dongle USB branché, avec un panneauoffrant la possibilité d'activer ou de désactiver les commandes vocales annonçant les différents changements de réglages dans les écouteurs (en anglais), d'opter pour un boost pour le microphone, ou de modifier la couleur du casque (blanc ou noir) afin que le logiciel reflète le coloris de votre casque.Un second panneau(accessible via l'icône en forme de rouage en haut à droite de l'interface) donne accès au choix de la langue de l'interface (les commandes vocales restent pour le moment en anglais, quel que soit votre choix),, aux mises à jour, à la fonction d'enregistrements de journaux collectant plusieurs paramètres comme la température du SoC du Mac, de la partie GPU, des cœurs performants et efficients, le tout sauvegardé au sein d'un fichier daté et au format .csv qui sera enregistré à l'emplacement de votre choix (il sera possible de lancer et d'arrêter manuellement l'enregistrement ou de définir une durée), et d'activer des intégrations prédéfinies pour des logiciels ou des jeux.L'interface principale permettra quant à elle de choisir un des 5 préréglages d'égaliseur (Pure Direct, Movie Théâtre, FPS Compétition, Clear Chat et Bass Boost), d, de régler le niveau du microphone, de la réduction du bruit, et de le mettre en sourdine (en sus de la sourdine en relevant le micro), et. Actuellement, il faut passer par la version Windows (cliché ci-dessous) pour voir apparaitre le réglage SoundID permettant de mettre en place un profil personnalisé en choisissant entre deux versions de plusieurs extraits.(qui n'est pas non plus ébouriffante, mais qui pourra toutefois guider certains utilisateurs afin d'affiner leurs réglages en fonctions de leur goût et de leurs capacités auditives), avec un rendu plutôt satisfaisant, sans cette emphase trop importante dans les graves que l'on retrouve trop souvent sur ce type de périphérique, particulièrement en entrée de gamme. L'écoute en profite avec des basses tout de même bien présentes et plutôt contrôlées, un creux un peu prononcé dans les médiums vers 1,8 kHz, et un petit pic dans le haut médium entre 4 et 5 kHz. De leur côté, les aigus restent définis sans trop de brillance, permettant de ne pas fatiguer sur de longue sessions. Dans l'ensemble, la dynamique est agréable pour ce genre de casque et les haut-parleurs réagissent bien à l'égalisation, permettant auxde s'en donner à cœur joie. Le casque pourra donc servir également pour écouter de la musique (si vous n'êtes pas trop exigeant, un bon casque audio fera évidemment largement mieux). Le microphone a permis à nos interlocuteurs de profiter d'une voix claire (mais la réduction de bruit nous a semblé peu efficace).Du côté de l'écoute en Dolby Audio sur Mac, i, puis, paramètre, et) et vous pourrez vérifier l'ampleur de l'audio surround avec la liste de lecture Functional Testing de Dolby Labs (qui ne sera lue que si les bons paramètres sont activés, l'icône Dolby s'affichera alors dans les commandes de lecture, dans le cas contraire une annonce en anglais vous l'indiquera). Le rendu surround est alors effectif, mais avec une ampleur vraiment réduite, tout en impliquant un petit manque de netteté, comme si une légère réverbération avait été activée. Le surround est plus intéressant en jeu (testé sur PC), avec la possibilité de localiser un son (par exemple un hélicoptère, des déplacements, ou des coups de feu) dans l'espace, mais ne vous attendez évidemment pas à avoir le rendu et la précision d'un système 5.1 ou 7.1 avec les haut-parleurs adéquats.