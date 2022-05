Xbox Everywhere : une App pour les TV connectées et un stick TV HDMI "dans les mois qui viennent"

dans les mois qui viennent

nous développons également des appareils de streaming autonomes que vous pouvez brancher sur un téléviseur ou un moniteur, donc si vous disposez d'une connexion Internet solide, vous pouvez diffuser votre expérience Xbox

La firme de Redmond entend bien étendre son service de jeux vidéo en streaming sur le plus grand nombre de plateformes possible. En juin dernier, Microsoft évoquait déjà ses travaux en partenariat avec les fabricants de téléviseurs afin de proposer une application donnant accès au service de jeu en streaming de la firme, l'intérêt étant de permettre de jouer en se procurant (outre la TV) une simple manette Xbox.(un simplea été évoqué au sein d' un tweet récent ),(Samsung serait toutefois de la partie selon les bruits de couloir).L'appareil pourrait donc reprendre le format des Fire TV Stick d'Amazon ou des Chromecast de Google. Selon Liz Hamren, responsable des expériences de jeu et des plates-formes chez Microsoft,