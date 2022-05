Trois nouveaux coloris de façades pour la PlayStation 5 ! (dès le 17 juin)

Bonne nouvelle pour cet été ! Outre les très classiques rouge et noir,(ce qui sonne carrément mieux d’un point de vue marketing que bleu, violet et rose). C’est en effet ce que vient d’annoncer Sony, via une mise à jour de son site.Ces dernières seront disponibles dans certains pays à partirOn notera un accès anticipé pour les clients aux États-Unis, au Royaume-Uni, en, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg via direct.playstation.comPour rappel, ces différentes couleurs sont déjà disponibles pour les manettes sans fil DualSense, au prix de 79 euros. Chaque façade (qui comprend l'avant et l'arrière de la console) coûte, et est compatible avec les deux modèles de PlayStation 5 (pour ceux qui en auraient une…). Manette DualSense à 65,50 € au lieu de 78,99€