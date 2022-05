iFixit vendra quasiment toutes les pièces détachées de la Steam Deck

Comme évoqué lors du lancement de la console,, dont la carte mère (349,99$), les coques (24$), les ventilateurs (24$, ce qui permettra d'opter pour le modèle Huaying réputé plus silencieux), les différents écrans (64 et 94$, avec ou sans le kit de réparation dédié), les joysticks (24$), ou encore les haut-parleurs (24$). La batterie et les SSD ne seront disponibles que par la suite, le temps que la firme mette en place des guides dédiés et se procure les pièces. La page listant les pièces a été publiée en avance par erreur (et retirée depuis) selon iFixit, mais les commandes qui ont pu être passées seront honorées.