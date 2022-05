Tropico : la mise à jour gratuite Cartes postales de Tropico est disponible sur iOS

Cartes postales de Tropico

Postcards from Tropico

. Pour rappel, Tropico plongera les joueurs dans le costume d', dictateur à la tête de la nation de Tropico, une petite île des Caraïbes, un rôle qui leur permettra d'exploiter les ressources minières, de développer le commerce, d'accueillir de nouveaux habitants et de transformer l'île selon leur bon vouloir.Ce jeu de stratégie, plein d'humour,pour éviter les grèves, voire les guerres civiles.Le titre nécessite 2,4 Go d'espace de stockage libre sur un iPhone iPad /iPod touch sous iOS/iPadOS 14.0 minimum et ne propose aucun achat intégré.