De nouvelles manettes pour iPhone et iPad (Lightning) chez Gamevice

La nouvelle version pour iPhone est une révision du modèle précédent également commercialisé par Razer sous le nom Kishi, compatible avec la gamme des iPhone 1 3, iPhone 12 , iPhone 11, iPhone XS et iPhone X. La nouvelle mouture est optimisée pour offrir une compatibilité parfaite avec la plupart des plateformes, dont Apple Arcade, le Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now, Stadia, ou encore Luna.La version pour iPad permettra d'accueillir un iPad de la 5ème à la 9ème génération, un iPad Air 2 et 3, et les iPad Pro 9,7 et 10,5 pouces. Toutes les tablettes d'Apple dotées d'un port USB-C seront incompatibles, la connexion se faisant via le port Lightning. Le manettes disposent de deux sticks, d'un pad avec des flèches directionnelles, des boutons A/B/X/Y, de quatre gâchettes et de trois boutons d'options, d'un port Lightning pour la recharge en jeu et d'une sortie audio en mini jack 3,5 mm.