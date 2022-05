Trois nouveaux casques sans fil pour joueurs de la gamme Barracuda chez Razer

Malgré l'étagement de la gamme, les modèles partagent quelques points commun, comme, la présence d'un port USB-C pour la recharge, ou la gestion via l'App dédiée disponible sur iOS (le Barracuda et le Barracuda X disposent également d'une entrée audio en mini jack 3,5 mm).Le Barracuda X représente l'entrée de gamme avec des haut-parleurs TriForce de 40 mm, un microphone cardioïde détachable, un son surround 7.1, un poids de 250 grammes,. Vient ensuite le Barracuda avec des haut-parleurs de 50 mm TriForce Titanium , l'audio Spatial THX, deux microphones antibruit, des coussins FlowKnit, un poids de 300 grammes, une autonomie de 40 heures et un tarif de 189,99 euros . Le Barracuda Pro ferme la marche et ajoute à cela, des haut-parleurs 50 mm TriForce Bio-Cellulose, l'amplificateur THX Achromatic, des coussins en similicuir, une autonomie de 40 heures, un poids de 340 grammes, le tout pour 289,99 euros