Comment utiliser la nouvelle souris Razer Viper V2 Pro ultra-légère sur Mac ?

. Il utilise le capteur Focus Pro 30K qui affiche une résolution de... 30 000 points par pouce, et utilise même de l'IA pour améliorer le tracking. Le mulot possède toujours un bouton pour changer la résolution en cours de route (utile pour les joueurs ou les graphistes) et Razer promet également une meilleure durée de vie de la bête,-pratique, n'est-ce pas Apple ?On précisera qu'Amazon brade actuellement la Viper v1 à 119€ et la Viper Mercury (filaire) à 56€. . Pour ma part, je préfère la Deathadder v2 filaire Problème,-cela devient une habitude chez Razer, dont le logiciel Synapse est réservé aux PC. Alors comment l'utiliser sur macOS ? Avec USBOverDrive bien-sûr ! Ce programme créé par Alessandro Levi Montalcini est. Il permet de contrôler tous les boutons, mais aussi la vitesse, l'accélération ou encore de créer des combinaisons de touches. L'app est tellement complète qu'elle dépasse souvent les pilotes natifs, y compris chez Logitech et consorts. Vous pouvez utilisez toutes les souris du marché, comme Razer, sans aucun problème.