Sega présente une nouvelle Mega Drive Mini avec des jeux Mega CD

Alors que les fans attendaient une Dreamcast Mini,(Genesis aux US). Le design de ce nouveau modèle reprend, en beaucoup plus compact, le châssis de la deuxième génération de la console, commercialisée au Japon à partir de 1993, ainsi que la manette à six boutons (commercialisée en Europe en même temps que Street Fighter II afin de pouvoir profiter du jeu de combat sans devoir switcher entre les coups de poing et de pied).La console se distingue d ela version précédente en offrant seize fois plus d'espace de stockage, de quoi préinstaller 50 titres (contre 42 pour la version précédente) dont certains jeux issus du catalogue Mega CD (comme Sonic CD, Silpheed ou encore Shilling Force CD). Des titres classiques sont également présents comme Virtua Racing, Shilling n the Darnes, Bononza Bros, ou encore l'excellent shoot'em up Thunder Force IV, ainsi que quelques titres gardés secrets.(la commercialisation sur d'autres territoires n'a pas été évoquée)(environ 71 euros). Il sera également possible d'opter pour une version avec un faux lecteur Mega CD 2 pour 4950 yens (environ 35 euros) ou pour une seconde manette 6 boutons pour 2750 yens (environ 19 euros). Oui, la nostalgie a un prix.