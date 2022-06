Le SSD 1 To WD black SN850 + dissipateur compatible PlayStation 5 à 159€ (-32€)

pour procurer aux joueurs des performances optimales. Il réduit les temps de chargement des jeux et transfère les fichiers en utilisant une toute nouvelle technologie de cache. Il permet de stocker tous ses jeux préférés tout en ayant la vitesse nécessaire pour découvrir ceux de nouvelle génération dans les meilleures conditions possibles.

, dispose du contrôleur maison G2 et a été pensé selon le constructeurPour rappel, la console de Sony permet désormais d'installer. Cette possibilité pourrait être intéressante pour de nombreux utilisateurs, les titres sont de plus en plus volumineux, et le stockage d'origine de 825 Go, certes rapide, n'offre que 667 Go utilisables une fois le système installé. Les SSD doivent disposer d'un système de refroidissement efficace, d'une vitesse de lecture atteignant 5 500 Mo/s (7 000 Mo/s ici pour le WD Black SN850) et avoir des dimensions maximales de 25 x 110 x 11, 25 mm. Le SSD WD Black SN850 1To + dissipateur à 159,90€ au lieu de 192,13€ Le SSD WD Black SN850 2To + dissipateur à 328,25€ au lieu de 357,90€