Plusieurs jeux ne seront bientôt plus disponibles sur Apple Arcade

Ils quittent bientôt Apple Arcade

Alors qu'Apple nous avait habitué à ajouter régulièrement des jeux,Parmi ces titres se trouvent des jeux comme Spelldrifter, Various Daylife, Over the Alps ou encore Towaga : Among Shadows. Ces retraits correspondent peut-être à la fin de l'accord avec les éditeurs respectifs sans renouvellement de leur part (ou bien à un rachat par un autre éditeur). Ces titres sont actuellement encore disponibles au téléchargement, Apple ne précisant pas la date du retrait, ni si ces titres seront ensuite disponibles sur l'App Store (et si les sauvegardes seront alors conservées).