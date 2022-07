Il sera possible de construire une Atari 2600 en Lego dès le mois prochain

l'Atari 2600 a été l'un des cadeaux les plus mémorables que j'ai reçus quand j'étais enfant. C'est pourquoi cela a été une expérience incroyable de réunir deux icônes, Atari et Lego, dans cet ensemble impressionnant. Nous espérons que la construction de cette console classique vous rappellera ces jours heureux où une poignée de pixels signifiait un monde d'aventure.

Ce nouveau set comprendra 2532 pièce et permettra de construire patiemment (ou non)(jeu qui comprend l'easter egg final de Ready Player One, seule épreuve commune au livre et au film). Petit bonus, il sera possible d'ouvrir la console pour dévoiler un diorama (chaque jeux disposera également d'un petit diorama rappelant son univers).Pour appel, l'Atari VCS( pour Video Computer System) est sortie en 1977 et prendra le nom Atari 2600 quelques années plus tard. Selon Chris McVeigh, designer du kit,