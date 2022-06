Il crée lui-même sa PlayStation 5 Slim watercoolée (avec un peu de casse)

Pour cela, le ceinture noire de tournevis Matt Perks de la chaine DIY Perks a simplement (en version ultra condensée, pour la version longue, regardez la vidéo)afin de refroidir le SoC, la mémoire et les DRM (via un caloduc supplémentaire). Le tout aurait pu parfaitement se passer, surtout avec des mains aussi adroites, mais une petite cale en a décidé autrement, empêchant le circuit de refroidissement de s'approvisionner en air frais, et impliquant le décès prématuré de la première carte mère (heureusement un généreux sponsor a permis de continuer l'expérience).La seconde tentative sera plus fructueuse, avec. Attention toutefois, si le boitier est plus compact, il faut également faire avec les tuyaux et le radiateur de watercooling externe, qui apportent de la performance en refroidissement mais également un certain encombrement qui pourrait réduire l'intérêt de la bidouille pour certains (perso, le rendu miroir du cuivre poli me séduit totalement, alors que le design de la PlayStation 5 me laisse perplexe et me pousse à rivaliser d'astuce pour la cacher).