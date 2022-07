Genshin Impact prépare un nouveau monde merveilleux !

Pour faire patienter / teaser les nombreux fans de ce très beau jeu, il n'a pas hésité à publier une vidéo sur cette prochaine itération.Cette dernière permettra de découvrir. Cette région est entourée d'arbres centenaires et d'eau. En se dirigeant vers l'ouest, on découvrira une autre zone composée de poussière et de sable. Mais le mystère plane entre forêt et désert, et nombreux sont les secrets dissimulés dans la bruine et le sable. Il faudra parcourir des villes perdues et abandonnées à l’architecture démesurée, où les restes d’un robot géant sont dissimulés. Genshin Impact est disponible sur l’ App Store , il est gratuit avec des achats intégrés et nécessite, pour l’instant, iOS 9.0 ou version ultérieure sur iPhone et iPad.