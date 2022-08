Un reboot annoncé pour "Alone in the Dark", mais pas de version Mac ?

Alone in the Dark

Dans le sud des États-Unis durant les années 1920, l’oncle d’Emily Hartwood a disparu. Accompagnée du détective privé Edward Carnby, elle part à sa recherche dans le manoir de Derceto, un asile psychiatrique où rôde… quelque chose. Vous y rencontrerez d’étranges occupants, des royaumes cauchemardesques, de dangereux monstres, et vous lèverez le voile sur une conspiration maléfique. Au croisement entre réalité, mystère et folie, l’aventure qui vous attend risque de mettre à mal vos certitudes. À qui allez-vous faire confiance, qu’allez-vous croire et que ferez-vous ensuite ?

, chef d'oeuvre pour l'époque, à l'origine de tous les jeux d'horreur à la première personne en 3D -et qui a sans doute inspiré tous les Resident Evil-like sortis par la suite. Certes, il y avait alors de gros polygones mais le jeu tournait sur les PowerPC sans GPU externe à des vitesses tout à fait honorables.Créé par Frédérick Raynal chez Infogrames, sous la direction de Bruno Bonnell (désormais homme politique chez LREM),, en Suède. Le studio a déjà sorti quelques titres de renom, comme Amnesia ou encore Soma mais il ne faudra sans doute pas s'attendre à l'ambiance originelle, car aucun de l'équipe originelle ne participe au projet.L'histoire se passera cette fois, ambiance hôpital psychiatrique :Le joueur incarnera deux personnages,ou, une petite nouveauté par rapport à l'original. Mais la grande question qui nous anime est deOn le dit encore peu, mais depuis l'arrivée des Mac M1 et malgré une puissance certaine,. Il faudra donc probablement passer par une société de portage, mais là encore, les environnements permettant de porter facilement des jeux Intel sur Mac (Intel) ne fonctionne plus avec les Mac M1...