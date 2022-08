Sony/PlayStation s'offre le studio Savage, spécialiste des jeux mobiles

nombreuses années d'expérience dans la création de certains des jeux mobiles les plus populaires

indépendamment de la division console et se concentrant sur des expériences innovantes basées sur des franchises existantes et à venir

en s'étendant au PC et au mobile, et il faut le dire… également aux services de streaming, nous avons la possibilité de passer d'une situation de présence dans un segment très étroit du marché global des consoles à une présence plus globale

La firme japonaise se donne ainsi les moyens de ses ambitions, spécialisé dans les jeux mobiles et dont les fondateurs ont travaillé pour des grands noms du secteur comme Roxio, Zynga ou encore Wargaming. Selon Sony, ce rachat permettra à la société de s'appuyer sur deafin de porter certaines de ses franchises sur smartphones et tablettes.. Sony en profite pour annoncer que le développement d'un jeu d'action AAA sur mobiles est en cours, sans plus de précisions quant à la franchisse qui sera à l'honneur (Uncharted ?). Selon Jim Ryan, dirigeant de Sony Interactive Entertainment,Il faudra juger sur pièce lorsque les premiers titres seront disponibles. L'année dernière,, un titre s'appuyant sur la célèbre franchise mais remisant les virages à la corde et les accélérations fulgurantes pour proposer de se glisser dans la peau d'un dirigeant d'écurie avec des choix en course s'effectuant à partir d'un deck de cartes offrant divers bonus et armes (ce qui avait moyennement intéressé les amateurs de Wipeout).