L'option Power de Shadow sera disponible le 26 octobre pour 14,99€ de plus

Assassin's Creed Origins via Shadow sur iPad Air 2

Star Wars Jedi : Fallen Order via Shadow sur un iPhone 11 Pro Max

Shadow of the Tomb Raider via Shadow sur Apple TV

Street Fighter V sur macOS via Shadow

Après avoir cherché un repreneur en mars 2021,(via son fond d'investissement Jezby Ventures) afin d'obtenir les fonds nécessaires pour offrir des serveurs à la hauteur et des machines accessibles en temps et en heure aux éventuels clients. Cette reprise financière s'est soldée par la simplification de l'offre, un unique abonnement Shadow Boost, une tarification doublée (passant de 14,99€/mois à 29,99€/mois) et de nombreux abonnements disponibles sous 72h en France. La firme avait également annoncé qu'un abonnement donnant accès à des machines plus puissantes était dans les tuyaux.En effet, si l'offre de base donnant accès à une carte graphique équivalente à une GTX 1080, un CPU 4 cœurs cadencé à 3,4 GHz épaulé par 12 Go de RAM, et un stockage SSD de 256 Go était intéressante au lancement, le marché a évolué et certains titres ou définitions demandent davantage de puissance à l'heure actuelle. Qu'à cela ne tienne,(4 cœurs/8 threads),(équivalent d'une Radeon RX 6800 XT) pour 14,99 euros de plus par mois.Si certains pourraient trouver l'offre moins performante que l'abonnement RTX 3080 de GeForce Now,, avec sa licence Windows 10 légale, sa carte graphique dédiée, son processeur, sa RAM et son stockage. Le service Shadow vous donne les clés d'une telle machine, et vous propose d'y accéder sur iOS/iPadOS, Android, macOS, Windows, et même tvOS.Il conviendra ensuite de prendre les rênes, d'installer les mises à jour des pilotes de la carte graphique, et de s'offrir des jeux avant d'en profiter sur le matériel en location. Cela revient tout simplement à disposer d'une machine complète sur le réseau, permettant de s'affranchir des nuisances sonores par la même occasion.