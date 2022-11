Ce casque VR peut littéralement vous tuer, merci Palmer Luckey !

Game over : pour de vrai !

L'idée de lier votre vie réelle à votre avatar virtuel m'a toujours fasciné - vous augmentez instantanément les enjeux au maximum et forcez les gens à repenser fondamentalement la façon dont ils interagissent avec le monde virtuel et les joueurs qui s'y trouvent. De meilleurs graphismes peuvent rendre un jeu plus réel, mais seule la menace de conséquences graves peut atteindre ce niveau de réalité. Il s'agit d'un domaine de la mécanique du jeu vidéo qui n'a jamais été exploré, malgré la longue histoire des sports du monde réel tournant autour d'enjeux similaires.

C'est connu, Palmer Luckey aime choquer et jouer avec le feu,. Sur son blog officiel , l'homme explique que l'idée vient en fait de la saga Sword Art Online de Reki Kawahara (disponible sous forme d'animé et de light novel), dont plusieurs épisodes dépeignent les (més)aventures de joueurs obligés de porter le NerveGear, un casque VR à connexion neurale capable d'utiliser des micro-ondes afin de frire le cerveau du joueur si son avatar décède en jeu (cet épisode se déroule le 6 novembre 2022 dans l'histoire de Sword Art Online, raison de l'hommage de Palmer Luckey). Pour pimenter le tout, le savant fou à l'origine de ce jeu mortel a mis en place un système empêchant tout bonnement de retirer ou de détruire le casque.Le système de micro-ondes du NerveGear étant compliqué à mettre en place,(via un récepteur qui sera déclenché par une fréquence et une couleur d'image spécifique).Attention toutefois, son inventeur admet que le casque n'est pas encore parfait. Outre le fait qu'un simple bug pourrait vaporiser la tête de l'utilisateur, il lui manque en effet un système permettant d'empêcher son retrait (^^).. Bon, on enfile l'engin et on lance une petite partie d'Elden Ring VR en mode hardcore ?