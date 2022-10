Pour Mark Zuckerberg, le casque ARVR d’Apple est -d’office- trop cher

Apple serait trop chère pour ce qu'elle propose !

Ce sont généralement les gens qui fabriquent du matériel qui essaient d'en tirer profit. Dans le cas d’Apple, elle facture autant qu’il est possible de le faire

Le Meta Quest Pro

Depuis sa dernière conférence, le premier est plutôt en forme et s’attaque avec verve à la pomme.(non définie) concernant son casque ARVR (qui n'a pas été confirmé) pourvu d’un eco-système innovant (qui n’existe pas encore) :elle ne se gène pas pour le faire au détriment des utilisateurs... Il en est sûr : ça sera trop cher !Il a ensuite déclaré que, et affirmé qu'elle préférait proposer des logiciels et les services offerts dans le métavers et tirer des profits via ses derniers (achats intégrés ?).. Il y a quelques années, on a même pu assister à des joutes verbales sur Twitter entre les deux CEO. Le dirigeant de Meta est d'autant plus remonté depuis la présentation et le déploiement de la transparence du suivi des applications (ATT) sur l'iPhone. Un système qu'il tient pour responsable d'une perte importante de revenus pour son groupe et d'autres entreprises vivant sur le même modèle économique (celui de la pub).Les plusfont état d’un casque assez proche du Meta Quest Pro dévoilé mardi et pourrait proposer une réalité mixte, combinant la réalité virtuelle et la réalité augmentée. D’après, Cupertino proposerait un produit ultra premium -donc des plus onéreux- bénéficiant de deux processeurs, de quinze modules optiques, de deux écrans micro OLED 4K, du Wi-Fi 6E, ainsi que de son propre App Store. Pour, la firme californienne aurait déjà commencé à travailler sur la deuxième génération -les fameuses-, plus légères et moins chères.Pour cela, il en a profité pour critiquer le système très -trop- fermé d'Apple.Le Meta Quest Pro -qui intègre réalité augmentée et réalité virtuelle- se veut beaucoup. Légèrement plus lourd (700 grammes), il arbore un design assez élégant, avec une batterie incurvée, située à l'arrière afin de permettre un ajustement plus ergonomique et un confort amélioré pour l'utilisateur.Il bénéficie de caméras haute résolution orientées vers l'extérieur qui permettraient de capturer 4 fois plus de pixels que le Meta Quest 2. Il utilise également des écrans LCD (apparemment Apple utiliserait plutôt des écrans micro OLED). Le Meta Quest Pro dispose depour les capacités de suivi oculaire. Enfin, il embarque une puce Qualcomm Snapdragon XR2+ (là où Apple envisagerait un M2 ou un M3), 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, des contrôleurs Touch Pro et une station de charge de 45 W.