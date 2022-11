Niantic dévoile son prototype de casque de réalité augmentée

Niantic, une firm adepte de la réalité augmentée

Pour rappel, à ses débuts (en 2010), Niantic n'était qu'une start-up interne du groupe Google, avant de gagner, après la restructuration du groupe Alphabet. Elle est connue pour avoir développé les jeux en réalité augmentée Ingress et Pokémon Go.Le casque propose un(qui n'est donc pas définitif précise-t-on) avec un écran transparent relativement mince. Apparemment d'autres composants nécessaires à son fonctionnement semblent se situer à l'arrière de la tête dans un boitier sur la sangle (en tissu ?).La présence de Niantic à la conférencede Qualcomm s'explique par. Elle est présentée comme la, domaine de prédilection des lunettes de réalité augmentée de nouvelle génération.Rappelons que le tout premier prototype était équipé d'un. Le problème était que cet équipement devait être relié à un téléphone et à une batterie pour fonctionner.Pour ce nouveau prototype, on retrouve des. Forte de nombreux retours d'utilisateurs, Niantic a ainsi pu identifier, en commençant par la volonté d'être à l'aise, notamment durant de longues sessions de jeu, d'une durée de 1 à 2 heures avec un poids inférieur à 250 grammes. Bien évidemment on ne retrouve aucun fils afin de libérer au maximum les mouvements des joueurs. Les trois autres exigences sont la portabilité, la compacité et la puissance. Le but de Niantic est ainsi deEn plus de Niantic, Qualcomm a précisé que de nombreuses autres sociétés (telles que Lenovo, LG, OPPO, Sharp, Tencent ou encore Xiaomi) sont dans" avec sa puce