ARVR : Apple préparerait-elle en douce son métavers ?

Mais le journaliste ne dévoile pas de grandes nouveautés cette semaine, et se contente de. Ainsi, le prochain produit majeur devrait -il l’espère-mais il ne faudrait pas l’attendre avant l'année prochaine.Le prix du casque lui-même est susceptible d'être, car il s'agit d'un produit haut de gamme avec unequi aurait les mêmes performances qu’un Mac, plus dedu casque, de deux micro-écrans LED 4K, ou encore du Wi-Fi 6E. Il devrait être doté d’un système d'exploitation inédit (realityOS), qui comprendra destelles que Messages, FaceTime ou Plans. La première version du système d'exploitation, nommée Oak, se termine en interne et devrait être prête pour la présentation du nouveau matériel l'année prochaine.D’autres questions demeurent sur le possible nom du produit. Cet été, la firme a effectué, qui pourraient convenir (ou pas). Bien évidemment, l’emploi du termea d’autant plus de sens au vu du nom du système d'exploitation et de ceux des outils de développement AR existants (comme RealityKit).En outre, le journaliste est allé fouiner du côté despour y glaner quelques informations. Apparemment, Apple intensifierait ses travaux pour renforcer les contenus dédiés à son appareil. Elle serait apparemment à la recherche d'un développeur de logiciels ayant de l'expérience dans les effets visuels et les jeux, capable de créer du contenu numérique pour les environnements de réalité augmentée et virtuelle.Les listes de postes à pourvoir montreraient qu'Apple cherche à créer un. Pour cela, elle pourrait se servir des recours de NextVR acquis par la société en 2020. La firme recherche enfin des ingénieurs capables de travailler sur des outils de développement orientés vers la réalité virtuelle et augmentée.Mais le plus intéressant serait sans doute cetteCela confirmerait qu'Apple travaille bien sur unsimilaireà un système dont il ne faut pas dire le nom ! Et ce même si la firme s'en défend à corps et à cris !