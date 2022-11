3 mois d'Apple TV+ et d'Apple Music offerts avec le Xbox Game Pass Utimate

Les membres du Xbox Game Pass Ultimate ne possédant pas d’abonnement Apple TV+ ou Apple Music peuvent réclamer les deux Avantages ou seulement l’un des deux depuis leur console Xbox ou l’application Xbox sur Windows. Une fois l’Avantage réclamé, vous serez redirigé directement vers le site d’Apple pour activer votre abonnement

Microsoft annonce officiellement que. L'offre est disponible jusqu'au 31 mars 2023 dans tous le pays où Apple Music et Apple TV+ sont proposés (sauf en Russie et en Turquie pour Apple TV+ et en Russie pour Apple Music) et réservée aux utilisateurs n'ayant jamais été abonnés aux deux services de Cupertino.. Cela rajoute encore un peu d'intérêt à l'excellente offre de jeu en streaming de Microsoft, dont font partie des titres comme Forza Horizon 5, Halo Infinite ou Microsoft Flight Simulator, qui est accessible sur Mac, iPhone et iPad. Pour cela, il faudra opter pour l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate disponible à 12,99 euros par mois (hors période de promotion à 1 euro pour le premier mois).